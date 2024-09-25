贈港熊貓安安可可露面 下月徵新名 雄性活潑雌性被稱「假小子」 冀12月中見公眾

根據中國大熊貓保護研究中心資料，兩隻大熊貓均為5歲，雄性大熊貓「安安」體重130多公斤，頭圓體長，動作敏捷，聰明好動，性格外向活潑；雌性名為「可可」，原名「甜可」，體重約100公斤，善於攀爬，性情溫馴、溫柔可愛，「是典型的大熊貓界『假小子』（即tomboy）」。

同5歲 李家超：見公眾將辦啟動儀式

李家超昨早出席行會前見傳媒表示，兩隻大熊貓抵港後會在海洋公園檢疫隔離至少30日，其間由漁護署及園方密切觀察其健康狀况，及後牠們需另外至少30日適應新環境，再由專家評估牠們適合與公眾見面的時間，冀可在12月中亮相，屆時政府會於園區舉行大型啟動儀式。

為幫助大熊貓盡快適應新環境，李家超說，海洋公園早前已派護理人員前往熊貓中心都江堰基地做前期工作，包括了解兩隻大熊貓的習性、支援大熊貓赴港前身體檢查的程序等。他說，為讓大熊貓預先習慣到港後會進食的竹葉品種，園方早前已特地把廣東省種植的竹葉送到都江堰基地，讓牠們逐步適應。李又稱，園方的護理團隊已設計不同互動項目，幫助牠們適應新環境，為與公眾見面準備。

試食粵竹 內地人員留港伴適應

中國大熊貓保護研究中心昨稱，已安排專家和飼養員與海洋公園4名飼養員深入交流，讓他們熟悉和掌握兩隻大熊貓的性情和習性，並與牠們建立信任；兩隻大熊貓赴港時，中心將派出一名飼養員及一名獸醫陪同並停留一段時間，幫助牠們盡快適應新家，強調熊貓中心與園方「正有序推進運輸前的各項準備」，保障兩隻大熊貓平安健康抵港。中心今日會舉行「歡送大熊貓『安安』『可可』赴港」儀式，楊潤雄出席之外，漁護署長黎堅明及園方代表亦會隨團。

李：龍鳳寶寶「暴風式成長」 將徵名

至於由海洋公園大熊貓「盈盈」誕下的龍鳳胎，李家超說，已要求園方與專家保持緊密溝通，並徵詢專家意見，讓大熊貓寶寶可在明年初盡早與市民見面。他形容兩隻大熊貓寶寶正處於「暴風式成長」階段，毛髮開始變得濃密，黑白相間的毛色愈來愈明顯，相信當牠們有更明顯的外貌特徵和個性時，會是舉辦徵名活動的好時機，屆時文體旅局會公布。

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