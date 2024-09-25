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贈港熊貓安安可可露面 下月徵新名 雄性活潑雌性被稱「假小子」 冀12月中見公眾

【明報專訊】兩隻中央贈港大熊貓將於明天（26日）抵港。特首李家超昨日稱，政務司長陳國基明早會在香港機場主持歡迎儀式，及後一對大熊貓會送到海洋公園檢疫隔離至少30天，再由專家評估牠們何時適合與公眾見面，冀可在12月中亮相。文體旅局長楊潤雄昨赴四川出席今日由中國大熊貓保護研究中心舉辦的歡送儀式。兩隻大熊貓在中心的名字為「安安」及「可可」，文體旅局下月會舉辦全港徵名活動，為兩隻大熊貓再命名。

根據中國大熊貓保護研究中心資料，兩隻大熊貓均為5歲，雄性大熊貓「安安」體重130多公斤，頭圓體長，動作敏捷，聰明好動，性格外向活潑；雌性名為「可可」，原名「甜可」，體重約100公斤，善於攀爬，性情溫馴、溫柔可愛，「是典型的大熊貓界『假小子』（即tomboy）」。

同5歲 李家超：見公眾將辦啟動儀式

李家超昨早出席行會前見傳媒表示，兩隻大熊貓抵港後會在海洋公園檢疫隔離至少30日，其間由漁護署及園方密切觀察其健康狀况，及後牠們需另外至少30日適應新環境，再由專家評估牠們適合與公眾見面的時間，冀可在12月中亮相，屆時政府會於園區舉行大型啟動儀式。

為幫助大熊貓盡快適應新環境，李家超說，海洋公園早前已派護理人員前往熊貓中心都江堰基地做前期工作，包括了解兩隻大熊貓的習性、支援大熊貓赴港前身體檢查的程序等。他說，為讓大熊貓預先習慣到港後會進食的竹葉品種，園方早前已特地把廣東省種植的竹葉送到都江堰基地，讓牠們逐步適應。李又稱，園方的護理團隊已設計不同互動項目，幫助牠們適應新環境，為與公眾見面準備。

試食粵竹 內地人員留港伴適應

中國大熊貓保護研究中心昨稱，已安排專家和飼養員與海洋公園4名飼養員深入交流，讓他們熟悉和掌握兩隻大熊貓的性情和習性，並與牠們建立信任；兩隻大熊貓赴港時，中心將派出一名飼養員及一名獸醫陪同並停留一段時間，幫助牠們盡快適應新家，強調熊貓中心與園方「正有序推進運輸前的各項準備」，保障兩隻大熊貓平安健康抵港。中心今日會舉行「歡送大熊貓『安安』『可可』赴港」儀式，楊潤雄出席之外，漁護署長黎堅明及園方代表亦會隨團。

李：龍鳳寶寶「暴風式成長」 將徵名

至於由海洋公園大熊貓「盈盈」誕下的龍鳳胎，李家超說，已要求園方與專家保持緊密溝通，並徵詢專家意見，讓大熊貓寶寶可在明年初盡早與市民見面。他形容兩隻大熊貓寶寶正處於「暴風式成長」階段，毛髮開始變得濃密，黑白相間的毛色愈來愈明顯，相信當牠們有更明顯的外貌特徵和個性時，會是舉辦徵名活動的好時機，屆時文體旅局會公布。

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