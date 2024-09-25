灣區熱搜：粵外貿5個月正增長 增幅收窄

灣區9市 首8月進出口增13%

累計今年頭8個月，廣東進出口5.95萬億元，按年增長12.8%，增速較全國平均水平高6.8個百分點，金額佔全國外貿比重20.8%；出口3.88萬億元，按年增11.3%；進口2.07萬億元，按年增15.8%。大灣區內地9市進出口總值達5.71萬億元，按年增13.2%。

對主要貿易伙伴方面，首8個月合計，東盟、香港、美國、歐盟、台灣為廣東五大貿易伙伴，進出口分別按年增長12%、17.6%、8.5%、7.1%及16.8%。開拓新興市場成效明顯，其中對中東17國、拉美、中亞5國等新興市場國家進出口增長較快，分別按年增14.6%、18.8%及34.3%。

廣東出口產品當中，首8個月機電產品出口增長10.4%，佔廣東出口總額64.8%，其中船舶、電動汽車、集裝箱表現突出，分別增長47.6%、68.2%和1.3倍；傳統出口優勢產品如手機、自動數據處理設備及其零部件、家用電器則分別增長12.5%、15.5%及16.3%。

進口產品當中，首8個月廣東進口集成電路總額按年增長18.8%，佔廣東進口總額34.7%，以自動數據處理設備及其零部件、半導體製造設備的進口額增長最多，分別增1.4倍及1.3倍。同期進口煤炭、原油、天然氣3類能源產品合計6666.5萬噸，進口總額897.8億元，增幅11.1%。