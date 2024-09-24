稱妻兒治癌封關留內地 遭收公屋翁得直

房會抽查16次無人 稱早出晚歸

申請人為66歲麻將館職員蔡偉立，答辯人為房屋上訴審裁小組及房屋委員會。判辭透露，申請人2022年1月起租用深水埗白田邨朗田樓單位，須於一個月內入住和長期居於單位，其妻兒2016年持單程證並長居內地，原打算在單位裝修後搬至香港。2022年8月申請人當時約16歲兒子確診癌症，因疫情封關而於內地治療，妻子則陪伴照顧。兒子的健康狀况今年改善，妻子打算來港與申請人同住。

判辭續稱，房委會去年8至11月調查發現申請人一家未有長居單位，申請人解釋每天工作12小時，早出晚歸。申請人亦提及妻兒和封關情况，以及僱主的單位曾裝修，被要求暫居於其單位看管財物，房委會拒絕接納其解釋，基於他在16次隨機家訪都無人在單位、單位水電量低和妻兒旅遊紀錄等，裁定他違反租約，小組今年1月發出遷出通知書，申請人翌月上訴。

官：因故暫住他處 非即不需單位

法官高浩文稱，申請人稱有時候間中會返回單位清潔，某程度支持房委會上門時看見郵箱無郵件堆疊的說法，若指背後原因是申請人使用不同通訊地址，似乎只是猜測。

法官認為，申請人妻兒基於治病和疫情居於內地，不代表他們一家不需要涉案單位，考慮到申請人在調查開始前已花大部分積蓄為公屋裝修，下令撤銷房委會決定以重新考慮。

【案件編號：HCAL 1023/24】