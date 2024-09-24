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港聞

港聞二

父三姦11歲女囚10年 官斥最劣一案

【明報專訊】35歲父親逾3年前在家中待業時，兩個月內沒戴避孕套下三度強姦11歲親生女兒，父親在警誡下坦承自己禽獸不如。他早前承認3項強姦罪，昨於高院判刑。法官陳慶偉直斥本案屬最差劣強姦案，批評被告違反女兒信任，女兒飽受嚴重抑鬱症狀難以治療，或伴隨餘生，判被告共監禁10年。

被告L.K.H.（現39歲）在內地中三畢業，曾任運輸工人，與事主X的生母沒結婚，事發時無業，一家領綜援維生。法官引述創傷報告稱，X在處理情緒及家庭關係方面的能力嚴重削弱，並有後遺創傷，建議持續接受心理治療。

事主嚴重抑鬱 持續治療

陳官判刑稱，X曾叫被告停止性侵，但被告無視，使X受苦；身為父親的被告嚴重違反誠信，將宣泄性慾看得比X承受痛苦更重要。法官提及，案件令X與母親留下一生傷痛，為表示社會對此等行為不齒，須予以阻嚇，以判囚12年及11年為量刑起點，唯一求情因素是被告認罪，X毋須作供再次憶起案發經過，減刑三分之一，部分刑期同期執行。

案情稱，當時11歲的X與被告、母親Y和胞弟同住。2021年3月，被告和X在廚房晾衫時遭X扯下褲，導致被告下體外露。被告穿回褲後在睡房隔着衣服摸X胸部，將手指和陰莖插入X的私處，無用安全套，X曾掙扎。

同年4月，被告對X上下其手，更脫去X衣服及強姦她，X大叫惟不獲理會。月底，被告打X臀部及強姦她，不顧X要求停止，事後X逃去哭泣。至5月，X告訴同學揭露事件。被告被捕後表示「好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事」。

【案件編號：HCCC 387/23】

相關字詞﹕高等法院 強姦親女

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