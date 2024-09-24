工人老審批長 港建築成本冠亞洲 星廣深廉宜二至七成 政府檢視縮流程增科技

發展局正進行關於建造成本的策略研究。文件引述關於建造成本的初步研究結果，整體建造成本可分四大類，即建築工人成本、建築材料及設備成本、機械成本，以及工程複雜引致的風險溢價等。

大工程工時高於倫敦 因依賴人力

研究稱，建築工人成本佔整體建造成本約30%至40%，屬4類成本中最高，並受工資及工程所需工時影響，工人成本高會直接導致建造成本較高。香港建築工人平均日薪約1270元，較倫敦低約兩成，但較新加坡建築工人工資高約七成，又較深圳高約3倍（見表），不過經分析香港物價及生活水平、人力供求等因素，當局認為本港工資屬合理水平。至於本港每10億元工程需270,000工人日，較新加坡及倫敦所需日數多。

發展局推測本港工時長或與工人老齡化相關，加上本港普遍依賴人力建造項目，故政府建議可採用科技，如參考倫敦，部分大型工程項目利用數碼科技，配合「組裝合成」建築法（MiC）及場外預製建造方式。

建築標準高 適時檢視

研究亦稱，香港沿用國際級建築標準，亦有因應本地情况而附加額外要求，如混凝土設計抗壓強度等，令建造成本上升。發展局認為，香港大多建築標準已沿用多年，應適時檢視。發展局又提及建造業界審批流程多，如工程團隊在設計及建造階段約有30%至40%時間處理文書，當局將進一步檢視審批流程，縮短人手需求。

工程師倡避「搶低標」免成本增

工程師學會前會長卜國明表示，政府審批程序多且長基於安全考量，舉例早年短樁事件後政府便開始派員加強監督打樁工序，認為做法無可厚非，但可檢討能否精簡審批流程，倡議有關工務工程部門除擔任法例監管機構，前線人員可向申請審批者提供適當意見，以助加快審批；又稱本港部分設計標準過時，可參考內地及外地做法。

卜提議，政府工務工程招標時應避免顧問公司「搶低標」，低標價的顧問公司或以傳統建造方式、用缺乏經驗工人，欠成本效益，反令工程成本增多。

工會：港慣頻修改 異星按圖則

建造業總工會理事長周思傑認為，政府檢視工務工程成本時不應只考慮工資，應兼顧審批流程、採購模式等因素，強調本港工時長並非工人「手腳慢」，而是業界習慣「隨做隨改」，工程期間會按客戶要求修改，有別內地及新加坡等地傾向先按設計圖則完工。

嘆危險欠薪多 盼助改形象

周思傑承認建造業工人老齡化，慨嘆工作辛苦、危險、業界欠薪情况普遍，窒礙新血入行，盼政府助提升業界形象。