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工人老審批長 港建築成本冠亞洲 星廣深廉宜二至七成 政府檢視縮流程增科技

【明報專訊】政府工程造價高惹爭議，立法會研究工務工程效益成本管理小組委員會今日將開會討論本港工程成本高昂原因。發展局提交文件指出，新加坡、深圳及廣州等地工程造價比香港低約兩成至七成不等，香港建築成本排全球第九，亞洲居首。本港工程成本高昂成因包括工人老齡化及人工成本高、設計標準高、審批流程長、工地山多平地少等。建造業工會代表稱工資非唯一成因，亦不應透過輸入外勞降低成本（見另稿）。有工程師代表促政府精簡審批流程，倡適時調整過時設計標準，如參考內地設計。

發展局正進行關於建造成本的策略研究。文件引述關於建造成本的初步研究結果，整體建造成本可分四大類，即建築工人成本、建築材料及設備成本、機械成本，以及工程複雜引致的風險溢價等。

大工程工時高於倫敦 因依賴人力

研究稱，建築工人成本佔整體建造成本約30%至40%，屬4類成本中最高，並受工資及工程所需工時影響，工人成本高會直接導致建造成本較高。香港建築工人平均日薪約1270元，較倫敦低約兩成，但較新加坡建築工人工資高約七成，又較深圳高約3倍（見表），不過經分析香港物價及生活水平、人力供求等因素，當局認為本港工資屬合理水平。至於本港每10億元工程需270,000工人日，較新加坡及倫敦所需日數多。

發展局推測本港工時長或與工人老齡化相關，加上本港普遍依賴人力建造項目，故政府建議可採用科技，如參考倫敦，部分大型工程項目利用數碼科技，配合「組裝合成」建築法（MiC）及場外預製建造方式。

建築標準高 適時檢視

研究亦稱，香港沿用國際級建築標準，亦有因應本地情况而附加額外要求，如混凝土設計抗壓強度等，令建造成本上升。發展局認為，香港大多建築標準已沿用多年，應適時檢視。發展局又提及建造業界審批流程多，如工程團隊在設計及建造階段約有30%至40%時間處理文書，當局將進一步檢視審批流程，縮短人手需求。

工程師倡避「搶低標」免成本增

工程師學會前會長卜國明表示，政府審批程序多且長基於安全考量，舉例早年短樁事件後政府便開始派員加強監督打樁工序，認為做法無可厚非，但可檢討能否精簡審批流程，倡議有關工務工程部門除擔任法例監管機構，前線人員可向申請審批者提供適當意見，以助加快審批；又稱本港部分設計標準過時，可參考內地及外地做法。

卜提議，政府工務工程招標時應避免顧問公司「搶低標」，低標價的顧問公司或以傳統建造方式、用缺乏經驗工人，欠成本效益，反令工程成本增多。

工會：港慣頻修改 異星按圖則

建造業總工會理事長周思傑認為，政府檢視工務工程成本時不應只考慮工資，應兼顧審批流程、採購模式等因素，強調本港工時長並非工人「手腳慢」，而是業界習慣「隨做隨改」，工程期間會按客戶要求修改，有別內地及新加坡等地傾向先按設計圖則完工。

嘆危險欠薪多 盼助改形象

周思傑承認建造業工人老齡化，慨嘆工作辛苦、危險、業界欠薪情况普遍，窒礙新血入行，盼政府助提升業界形象。

相關字詞﹕輸入外勞 建築成本

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