林世雄：效內地設試點 逐步推低空經濟

林世雄昨出席《發展新質生產力高峰論壇——構建灣區智慧城市群》暨「大灣區低空經濟聯盟」成立儀式，他致辭時說，政府正密鑼緊鼓做好低空經濟發展的前期工作，包括推動試點項目。他說，參考內地經驗，政府留意到大灣區內地城市主要是以打造低空經濟發展園區和飛行試點作為出發點，故本港亦會以循序漸進方式推行，運物局和民航處會積極檢視可行的試點項目。

將晤內地官商 考察管理安排

林世雄稱，香港地理環境較獨特，加上人口稠密，要推動低空經濟是比較複雜的系統工程；為加強與內地技術對接，政府將與中國民用航空中南地區管理局及營運商見面，實地考察內地當局就管理無人機系統的安排，了解內地低空經濟的最新情况。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，中央政府已將發展通用航空和低空經濟納入二十屆三中全會公報，預計到2025年，中國低空經濟的市場規模將達3萬億至5萬億元人民幣，為大灣區以至全國經濟發展注入新的增長動力。她說針對目前低空經濟的發展大趨勢，每個城市都需構建「全鏈路數位技術」來支撐可靠的低空經濟服務，故成立大灣區低空經濟聯盟，以協調各持份者助力政府推動灣區發展跨境低空經濟。

葛珮帆倡跨部門小組 對接灣區

葛珮帆又稱，現時大灣區低空空域政策及法規仍未完善，建議港府盡快成立「低空經濟發展跨部門工作小組」，與大灣區內地城市對接，落實建設跨城低空航線。