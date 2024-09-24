員佐級會：動武守則無分對象 議員關注有否恆常訓練應對患者

被問到內部指引有否涵蓋應對精神病患者，林志偉昨稱指引區分使用武力層次，無針對任何類別者，相信事發時符合危害個人或他人情况，警員才會使用槍械。他說，每日警員協助病患家屬、社工及醫護處理精神病患個案「不計其數」，相信警員有足夠訓練及經驗應對各種情况，而使用槍械及武力須符合嚴格指引。

江玉歡：警網頁指需耐心對待

江玉歡接受商台節目訪問時說，案件涉及精神上無行為能力者，警方網頁列有相關行為指標，包括需用耐心及尊重對待，避免大聲與其對話等，故關注警方有否恆常為警員提供相關訓練。她認為警方需公開交代事發前後經過，包括涉事警員到達現場前有否翻查病人犯案紀錄，並盡最大能力理解病人，例如是否剛服藥等。

死者家屬前日到灣仔警署抗議，批評警方過度執法。被問及如何還家屬一個公道，江玉歡相信監警會會調查，並要求其公開調查詳細內容。