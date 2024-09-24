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港聞二

灣區臨牀試驗所下季開 港大醫學院將派員營運

【明報專訊】政府目標將本港打造成醫療創新樞紐，去年《施政報告》提出一系列措施推動醫學科研，包括於落馬洲河套區港深創新及科技園成立「粵港澳大灣區國際臨牀試驗所」。醫務衛生局昨公布，試驗所由香港大學醫學院營運，預計今年第四季先於河套區中央援港應急醫院全面投入服務。據悉，港大醫學院轄下港大臨牀試驗中心將派員營運試驗所。

試驗所政府全資擁有 將督導監管運作

試驗所將為醫藥研發機構提供一站式支援，統籌香港公私營臨牀試驗資源，包括科研人員、配套、數據和樣本庫等，探討推動與內地臨牀試驗網絡合作。醫衛局昨公布，於上季成立了「粵港澳大灣區國際臨牀試驗所有限公司」，並於本季透過公開招標選定由港大醫學院營運，試驗所由政府全資擁有，以督導營運機構工作和監管試驗所運作。試驗所將就人才培訓、流程優化及大灣區協作等項目制定工作計劃。

醫衛局稱，試驗所預計今年第四季在河套應急醫院全面投入服務，並計劃進駐港深創科園稍後落成的濕實驗室大樓；試驗所將與深圳園區的「粵港澳大灣區國際臨牀試驗中心」合作，協同發展臨牀試驗。翻查資料，港深創科園第一期預計今年底分階段落成，兩座各8層的濕實驗室屬率先投入服務的範圍。

盧寵茂盼為跨國醫藥企業等提供服務

醫衛局長盧寵茂稱，在河套區設立試驗所可結合香港和大灣區優勢，為跨國醫藥企業、內地創新生物醫藥企業、醫院和研發機構提供更具效益的服務，推動於香港及大灣區進行臨牀試驗，加快研究成果轉化。他期望吸引更多藥物和醫療器械企業選擇在港臨牀試驗，進一步加強香港相關能力、認受和地位。

港大醫學院長劉澤星說，香港在上游基礎科研和醫療生物科技優勢有目共睹，社會期盼促進本地研究成果轉化至可應用的醫療方案，試驗所將促進先進生物醫藥、疫苗、中藥、醫療儀器、診斷技術，以至各類療法的研發及創新應用。他說大灣區擁有逾8000萬人口，若香港能將影響力伸展至大灣區，對很多跨國藥廠極具吸引力。

相關字詞﹕港大臨牀試驗中心 劉澤星 港大醫學院 盧寵茂 醫療創新樞紐 大灣區國際臨牀試驗所 粵港澳大灣區國際臨牀試驗所

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