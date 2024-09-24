公院事故檢討提30建議 醫局全接納 設機制落實

范鴻齡：未詳讀 未有機會與醫衛局商討

醫衛局今年6月責成醫管局檢討公立醫院系統問題，醫管局後成立「公立醫院系統管理檢討委員會」，目標3個月內向醫管局大會提出改善建議。醫管局昨舉行的內務會議及大會會議議程均未見討論檢討報告，范鴻齡會後稱，委員會報告涵蓋醫院管治、問責、安全意識及事故溝通等範疇，提出「落地解決問題的方式」，醫管局將全面接納建議。他稱報告上周六才提交尚未詳讀，暫無機會與醫衛局商討內容。

范鴻齡說，整體而言報告內容非常好，惟委員會只得3個月檢視，報告建議屬「方向性」，局方將設立跟進機制把每項建議「細化」並逐步採取，「有些容易做的就做先，有些難做的就慢慢做」。

公院醫生護士分別流失5.3%8.2%

人手方面，醫管局公布截至今年7月底的過去12個月，公院醫生和護士流失率分別為5.3%及8.2%，與上季公布相若。至於立法會早前通過修例增設新途徑引入非本地培訓護士，范鴻齡透露，該局近月於新加坡、馬來西亞、澳門、珠海和廣州招聘護士，經初步篩選後有約200人符合要求，局方已陸續發出有條件聘書，形容人數符合理想。

將聘不諳粵語護士 提供廣東話培訓

范續稱，暫時醫管局聘請非本地護士的要求是廣東話優先，其後將聘請不懂廣東話的護士，醫管局學院將提供廣東話課程。他說來港護士質素由護士管理局把關，計及申請註冊和面試等，預計仍需數月時間才有首批非本地護士抵港。

醫管局行政總裁高拔陞補充，早前目標首兩年聘請300至500名非本地護士，認為現時反應良好，又稱護士來港時間仍須視乎他們安頓生活的安排，以招聘非本地醫生為例，醫生即使決定受僱後一般亦需多3至6個月時間才能來港。