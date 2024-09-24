求愛不遂跟蹤同事 29歲男遊蕩囚8周

被告巫駿靈承認3項遊蕩罪，另涉窺淫及「未有遵從操作小型無人機進行飛行的操作規定」罪則獲控方撤回。

案情指被告與事主X為同事關係。2023年6月，被告透過WhatsApp向X表白，但X回覆稱兩人僅屬同事關係，若有需要可向他介紹女友。數日後，被告再次示愛，即時遭X拒絕，被告說不會放棄，但X不理會。

今年2月5日，X下班後在上水港鐵站目睹被告在她後面出現，感到驚慌，於是「急急腳」上車。及後X在油塘站下車時再次看見被告，於是報警。警員到場時被告已離開。

3月19日早上，X上班途中在調景嶺站見到被告，於是立刻登上列車。上車後，X一度睡着，醒來時發現被告拿着手機站在她前方，似在拍攝她。X感驚慌，心「怦怦咁跳」，手心冒汗，不知會否受傷害，遂在車上裝睡，最終在九龍塘站急急腳轉車。

今年3月28日，X上班途經牛頭角淘大商場時，發現被告在她後面，之後主動問被告「仲要跟蹤我幾耐」，被告沒回應，並企圖乘的士離開。X遂聯絡父親及警方協助，阻止被告離開。被告被捕後在警誡下承認犯案，並提到自己知悉X住在淘大花園一帶，因此到附近「碰運氣」。

【案件編號：KTCC772, 1365/24】