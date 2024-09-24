明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

求愛不遂跟蹤同事 29歲男遊蕩囚8周

【明報專訊】29歲地盤科文兩度向女同事求愛不遂後，三度跟蹤該女子，又在保釋期間以無人機偷拍對方。被告昨日在觀塘裁判法院承認3項遊蕩罪，被判監8星期。總裁判官蘇惠德指被告因求愛不遂而留案底及失去自由，寄語他「人生唔係淨係愛情」，親情和事業同樣緊要，並着他「理智啲」和好好反省。

被告巫駿靈承認3項遊蕩罪，另涉窺淫及「未有遵從操作小型無人機進行飛行的操作規定」罪則獲控方撤回。

案情指被告與事主X為同事關係。2023年6月，被告透過WhatsApp向X表白，但X回覆稱兩人僅屬同事關係，若有需要可向他介紹女友。數日後，被告再次示愛，即時遭X拒絕，被告說不會放棄，但X不理會。

今年2月5日，X下班後在上水港鐵站目睹被告在她後面出現，感到驚慌，於是「急急腳」上車。及後X在油塘站下車時再次看見被告，於是報警。警員到場時被告已離開。

3月19日早上，X上班途中在調景嶺站見到被告，於是立刻登上列車。上車後，X一度睡着，醒來時發現被告拿着手機站在她前方，似在拍攝她。X感驚慌，心「怦怦咁跳」，手心冒汗，不知會否受傷害，遂在車上裝睡，最終在九龍塘站急急腳轉車。

今年3月28日，X上班途經牛頭角淘大商場時，發現被告在她後面，之後主動問被告「仲要跟蹤我幾耐」，被告沒回應，並企圖乘的士離開。X遂聯絡父親及警方協助，阻止被告離開。被告被捕後在警誡下承認犯案，並提到自己知悉X住在淘大花園一帶，因此到附近「碰運氣」。

【案件編號：KTCC772, 1365/24】

相關字詞﹕遊蕩罪 求愛不遂 觀塘裁判法院

上 / 下一篇新聞

稱開槍符指引 蕭澤頤籲速開死因庭 學者促增培訓應對精神病人 醫生倡偕醫局設機制
稱開槍符指引 蕭澤頤籲速開死因庭 學者促增培訓應對精神病人 醫生倡偕醫局設機制
員佐級會：動武守則無分對象 議員關注有否恆常訓練應對患者
員佐級會：動武守則無分對象 議員關注有否恆常訓練應對患者
林世雄：效內地設試點 逐步推低空經濟
林世雄：效內地設試點 逐步推低空經濟
工人老審批長 港建築成本冠亞洲 星廣深廉宜二至七成 政府檢視縮流程增科技
工人老審批長 港建築成本冠亞洲 星廣深廉宜二至七成 政府檢視縮流程增科技
工程師：經濟差輸勞掀社會問題
工程師：經濟差輸勞掀社會問題
父三姦11歲女囚10年 官斥最劣一案
父三姦11歲女囚10年 官斥最劣一案
稱妻兒治癌封關留內地 遭收公屋翁得直
稱妻兒治癌封關留內地 遭收公屋翁得直
會展卸貨區塌石屎 擊傷工人頸背
會展卸貨區塌石屎 擊傷工人頸背
火槍搶火石油氣瓶爆炸 女子全身兩成燒傷
火槍搶火石油氣瓶爆炸 女子全身兩成燒傷
電郵斥警「說謊」遭革職 前法庭檢控主任提覆核
電郵斥警「說謊」遭革職 前法庭檢控主任提覆核
警員涉酒店偷背囊 還押至10‧28再訊
警員涉酒店偷背囊 還押至10‧28再訊
涉拖糧保華承建 兩資助盤延落成 房會稱昭明苑受天氣影響 房協朗然「更新進度」揀樓無期
涉拖糧保華承建 兩資助盤延落成 房會稱昭明苑受天氣影響 房協朗然「更新進度」揀樓無期
議員憂朗然銷售泡湯 促新居屋納尾班白表客
議員憂朗然銷售泡湯 促新居屋納尾班白表客
大潭玫瑰園10屋涉霸官地 地署勒令停佔 蒐證或檢控
大潭玫瑰園10屋涉霸官地 地署勒令停佔 蒐證或檢控
許智峯破產令自動解除日期延遲
許智峯破產令自動解除日期延遲
將軍澳綁架男童案12月再訊
將軍澳綁架男童案12月再訊
獲薦任中大校長 盧煜明周四見師生
獲薦任中大校長 盧煜明周四見師生
董之英不就參賽資格上訴 歡迎教局介入調查釋疑慮
董之英不就參賽資格上訴 歡迎教局介入調查釋疑慮
帶100公斤瀕危鯊魚翅到港 內地女認罪囚一年
帶100公斤瀕危鯊魚翅到港 內地女認罪囚一年
赤柱峽道塌山泥 一度全線封閉
赤柱峽道塌山泥 一度全線封閉
公院事故檢討提30建議 醫局全接納 設機制落實
公院事故檢討提30建議 醫局全接納 設機制落實
婦乏力發燒求醫 確診侵入性腦膜炎雙球菌
婦乏力發燒求醫 確診侵入性腦膜炎雙球菌
灣區臨牀試驗所下季開 港大醫學院將派員營運
灣區臨牀試驗所下季開 港大醫學院將派員營運
灣區熱搜：深中通道打通翠亨新區與深產業聯動 中山東「灣區未來科技城」下月開園
灣區熱搜：深中通道打通翠亨新區與深產業聯動 中山東「灣區未來科技城」下月開園
灣區熱搜：火炬開發區成中山創新發展主引擎
灣區熱搜：火炬開發區成中山創新發展主引擎
灣區手記：中山乳鴿 ／文：尚東美
灣區手記：中山乳鴿 ／文：尚東美
【Emily】贈港大熊貓後日到埗 陳國基接機 四川聽日歡送 楊潤雄去接收
【Emily】贈港大熊貓後日到埗 陳國基接機 四川聽日歡送 楊潤雄去接收
【Emily】維港周六迎國慶 徐悲鴻名駿飛天
【Emily】維港周六迎國慶 徐悲鴻名駿飛天
【Emily】醫輔隊制服白變綠 透氣度增抗炎夏
【Emily】醫輔隊制服白變綠 透氣度增抗炎夏
【Emily】體育園八成舖租出 擬聖誕前開
【Emily】體育園八成舖租出 擬聖誕前開
【Emily】體育界賀國慶 霍家三父子同台
【Emily】體育界賀國慶 霍家三父子同台
【Emily】續驗日水產 政府：有異常或收緊
【Emily】續驗日水產 政府：有異常或收緊