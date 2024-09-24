議員憂朗然銷售泡湯 促新居屋納尾班白表客

推出時未降入息上限 房協：不擬撤銷售

房協昨回覆本報稱，目前沒計劃取消朗然銷售或重新接受申請；「申請須知」列明，申請人及所有名列於申請表家庭成員，由遞交申請表至簽署臨時買賣合約當日，仍須符合申請資格。若申請人資料（包括資產和入息狀况）有改變，須即時以書面通知房協及提交證明文件，以重新審核申請資格。

過去房委會及房協推售資助置業項目，極少出現上一期未完成揀樓、下一期接受申請的情况。新一期居屋約7000伙第四季接受申請，今年底攪珠決定揀樓次序，其中包括觀塘安達臣安柏苑，很大機會對同區朗然出現「搶客效應」。梁相信月入剛超出新一期居屋限額的朗然中籤者，對資助置業需求仍殷切，不希望因朗然銷售有變而喪失機會。

稱折扣率按落訂時市價計

另外，房協去年底採用第三季成交資料，釐定朗然單位的十足市價，再以市價六二折定價，平均呎價8916元；樓市經近一年調整，現時朗然單位售價折扣率或升至七折甚至更多，公屋聯會總幹事招國偉相信會對朗然銷售反應構成負面影響。房協回覆稱，朗然售價一經訂定將維持不變，最終折讓率以買家簽訂臨時買賣協議時的市值為準，故此最終折扣或因應樓市情况調整。