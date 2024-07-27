涉拖糧保華承建 兩資助盤延落成 房會稱昭明苑受天氣影響 房協朗然「更新進度」揀樓無期

明報記者 黃偉超

公屋聯會關注兩項目會否再推遲交樓，亦擔心朗然準買家揀樓無期，或影響未來銷售反應（見另稿）。

消息稱，房委會9月中致函昭明苑買家，指受天氣惡劣影響，屋苑預計關鍵日期（即項目符合批地文件條件日期，一般視為落成時間），由今年11月30日延至明年1月6日。翻查房委會資助房屋小組2021年12月有關居屋2022計劃銷售事宜文件，昭明苑預計關鍵日期為2024年9月30日，及後售樓說明書改為2024年11月30日。

房會稱無買家取消交易

房委會回覆本報稱，昭明苑的委任建築師在考慮屋苑建築期內「惡劣天氣」對項目的延遲後，批准將項目完工日期延至明年1月6日；房委會又稱，近年完成資助出售項目中，未有因「惡劣天氣」而更新預計關鍵日期，另未有收到昭明苑買家因更新預計關鍵日期而取消買賣協議的要求。房委會稱，根據買賣協議，賣方毋須就有關延期而向買家賠償或退訂。

朗然今年6月下旬房協公布因白表申請人資格審核程序未完成，原定第二季揀樓延期，最近稱本月內書面通知合資格申請人最新消息。本報昨午發現朗然銷售網站更新預計關鍵日期，由明年12月31日改為2026年9月30日。

房協回覆稱，朗然正做上蓋工程，房協一直密切監察，按現時最新進度，朗然銷售計劃的關鍵日期更改為2026年9月30日，有關更改獲政府相關部門批准，售樓說明書及有關資料昨亦更新。房協本周陸續發信通知合資格申請人更新預計關鍵日期；至於其他銷售安排，亦會適時書面通知合資格申請人，但房協無交代項目具體揀樓日期及安排。

公屋聯：或影響銷售反應

房協虧損恐惡化

公屋聯會總幹事招國偉認為，外界最關注房委會及房協如何確保兩個項目關鍵日期不會再出現延遲，必須制訂定應變方案，以免對買家及中籤申請人構成不便；他又關注房協公布朗然是首個出現虧損的資助出售項目，現關鍵日期再推遲，意味房協資金回籠時間被拖長，恐令項目虧損惡化。

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣拒揣測兩個項目關鍵日期推遲的原因，但關注房委會及房協如何跟進項目順利完成；他相信昭明苑只餘執修工序，問題不大；但對於朗然，房協須作最壞打算，制定應變方案。