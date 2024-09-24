獲薦任中大校長 盧煜明周四見師生

校董會：著名學者成就斐然

中大校董會昨向全體學生、教職員及校友發出電郵稱，校長遴選委員會已推薦盧煜明接任校長，電郵介紹盧煜明為「國際著名學者」，形容他「學術成就斐然，屢獲國際殊榮」，現擔任醫學院副院長（研究）兼化學病理學系主任等。校董會周五（27日）早上將召開特別會議議決推薦人選。根據《中大條例》，校長任期及聘任條款須由不少於校董會全體校董的四分之三投票通過。

中大周四將在校內舉辦3場交流會，盧煜明將與中大師生會面，交流會每節歷時一個半小時，開放予全體學生、教職員及校友，有意出席者需事先報名。電郵提及，若中大成員欲就聘任盧煜明為校長表達書面意見，亦可於周三（25日）或之前電郵予中大校董會秘書。

曾為李家超競選辦主席團成員

現任中大校長段崇智今年1月突然辭職，明年1月卸任，較原定任期提前兩年。獲薦任的盧煜明有「無創產前檢測之父」之稱，透過從孕婦血漿抽取胎兒DNA，檢測唐氏綜合症，發展出無創產前檢測技術，同時應用在癌症檢測上。盧早年負笈英國，1997年回港加入中大，任職至今27年。

盧煜明去年入選中國科學院院士，為該年唯一獲選的香港學者。儘管一直專注學術，盧煜明也有涉足政治，2022年李家超參選特首時，盧是競選辦主席團成員，去年他亦以特邀身分出任北京市政協委員。