明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

獲薦任中大校長 盧煜明周四見師生

【明報專訊】中文大學校董會昨向全體師生及校友發電郵，宣布校長遴選委員會已推薦中大醫學院副院長盧煜明擔任下任中大校長，接替明年1月卸任的校長段崇智。中大將於周四（26日）舉辦3場交流會，盧煜明屆時會出席，與全體師生及校友會面交流，校董會周五議決。

校董會：著名學者成就斐然

中大校董會昨向全體學生、教職員及校友發出電郵稱，校長遴選委員會已推薦盧煜明接任校長，電郵介紹盧煜明為「國際著名學者」，形容他「學術成就斐然，屢獲國際殊榮」，現擔任醫學院副院長（研究）兼化學病理學系主任等。校董會周五（27日）早上將召開特別會議議決推薦人選。根據《中大條例》，校長任期及聘任條款須由不少於校董會全體校董的四分之三投票通過。

中大周四將在校內舉辦3場交流會，盧煜明將與中大師生會面，交流會每節歷時一個半小時，開放予全體學生、教職員及校友，有意出席者需事先報名。電郵提及，若中大成員欲就聘任盧煜明為校長表達書面意見，亦可於周三（25日）或之前電郵予中大校董會秘書。

曾為李家超競選辦主席團成員

現任中大校長段崇智今年1月突然辭職，明年1月卸任，較原定任期提前兩年。獲薦任的盧煜明有「無創產前檢測之父」之稱，透過從孕婦血漿抽取胎兒DNA，檢測唐氏綜合症，發展出無創產前檢測技術，同時應用在癌症檢測上。盧早年負笈英國，1997年回港加入中大，任職至今27年。

盧煜明去年入選中國科學院院士，為該年唯一獲選的香港學者。儘管一直專注學術，盧煜明也有涉足政治，2022年李家超參選特首時，盧是競選辦主席團成員，去年他亦以特邀身分出任北京市政協委員。

上 / 下一篇新聞

稱開槍符指引 蕭澤頤籲速開死因庭 學者促增培訓應對精神病人 醫生倡偕醫局設機制
稱開槍符指引 蕭澤頤籲速開死因庭 學者促增培訓應對精神病人 醫生倡偕醫局設機制
員佐級會：動武守則無分對象 議員關注有否恆常訓練應對患者
員佐級會：動武守則無分對象 議員關注有否恆常訓練應對患者
林世雄：效內地設試點 逐步推低空經濟
林世雄：效內地設試點 逐步推低空經濟
工人老審批長 港建築成本冠亞洲 星廣深廉宜二至七成 政府檢視縮流程增科技
工人老審批長 港建築成本冠亞洲 星廣深廉宜二至七成 政府檢視縮流程增科技
工程師：經濟差輸勞掀社會問題
工程師：經濟差輸勞掀社會問題
父三姦11歲女囚10年 官斥最劣一案
父三姦11歲女囚10年 官斥最劣一案
稱妻兒治癌封關留內地 遭收公屋翁得直
稱妻兒治癌封關留內地 遭收公屋翁得直
會展卸貨區塌石屎 擊傷工人頸背
會展卸貨區塌石屎 擊傷工人頸背
火槍搶火石油氣瓶爆炸 女子全身兩成燒傷
火槍搶火石油氣瓶爆炸 女子全身兩成燒傷
電郵斥警「說謊」遭革職 前法庭檢控主任提覆核
電郵斥警「說謊」遭革職 前法庭檢控主任提覆核
警員涉酒店偷背囊 還押至10‧28再訊
警員涉酒店偷背囊 還押至10‧28再訊
涉拖糧保華承建 兩資助盤延落成 房會稱昭明苑受天氣影響 房協朗然「更新進度」揀樓無期
涉拖糧保華承建 兩資助盤延落成 房會稱昭明苑受天氣影響 房協朗然「更新進度」揀樓無期
議員憂朗然銷售泡湯 促新居屋納尾班白表客
議員憂朗然銷售泡湯 促新居屋納尾班白表客
大潭玫瑰園10屋涉霸官地 地署勒令停佔 蒐證或檢控
大潭玫瑰園10屋涉霸官地 地署勒令停佔 蒐證或檢控
許智峯破產令自動解除日期延遲
許智峯破產令自動解除日期延遲
求愛不遂跟蹤同事 29歲男遊蕩囚8周
求愛不遂跟蹤同事 29歲男遊蕩囚8周
將軍澳綁架男童案12月再訊
將軍澳綁架男童案12月再訊
董之英不就參賽資格上訴 歡迎教局介入調查釋疑慮
董之英不就參賽資格上訴 歡迎教局介入調查釋疑慮
帶100公斤瀕危鯊魚翅到港 內地女認罪囚一年
帶100公斤瀕危鯊魚翅到港 內地女認罪囚一年
赤柱峽道塌山泥 一度全線封閉
赤柱峽道塌山泥 一度全線封閉
公院事故檢討提30建議 醫局全接納 設機制落實
公院事故檢討提30建議 醫局全接納 設機制落實
婦乏力發燒求醫 確診侵入性腦膜炎雙球菌
婦乏力發燒求醫 確診侵入性腦膜炎雙球菌
灣區臨牀試驗所下季開 港大醫學院將派員營運
灣區臨牀試驗所下季開 港大醫學院將派員營運
灣區熱搜：深中通道打通翠亨新區與深產業聯動 中山東「灣區未來科技城」下月開園
灣區熱搜：深中通道打通翠亨新區與深產業聯動 中山東「灣區未來科技城」下月開園
灣區熱搜：火炬開發區成中山創新發展主引擎
灣區熱搜：火炬開發區成中山創新發展主引擎
灣區手記：中山乳鴿 ／文：尚東美
灣區手記：中山乳鴿 ／文：尚東美
【Emily】贈港大熊貓後日到埗 陳國基接機 四川聽日歡送 楊潤雄去接收
【Emily】贈港大熊貓後日到埗 陳國基接機 四川聽日歡送 楊潤雄去接收
【Emily】維港周六迎國慶 徐悲鴻名駿飛天
【Emily】維港周六迎國慶 徐悲鴻名駿飛天
【Emily】醫輔隊制服白變綠 透氣度增抗炎夏
【Emily】醫輔隊制服白變綠 透氣度增抗炎夏
【Emily】體育園八成舖租出 擬聖誕前開
【Emily】體育園八成舖租出 擬聖誕前開
【Emily】體育界賀國慶 霍家三父子同台
【Emily】體育界賀國慶 霍家三父子同台
【Emily】續驗日水產 政府：有異常或收緊
【Emily】續驗日水產 政府：有異常或收緊