明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

電郵斥警「說謊」遭革職 前法庭檢控主任提覆核

【明報專訊】時任律政司高級二等法庭檢控主任黃華芬，在反修例期間發內部電郵投訴警方「公然說謊」，2022至2023年間停職接受紀律研訊，今年遭革職及褫奪退休金。黃華芬入稟申請司法覆核，尋求推翻紀律處分和革職決定，案件昨於高院聆訊。法官高浩文聽畢雙方陳辭，將於11月29日或之前頒下裁決。

稱籲警別犯不專業錯誤 非指摘

高院昨以合併聆訊方式審理司法覆核申請許可及案件。申請人黃華芬親自到庭；答辯人公務員事務局長，由資深大律師陳浩淇代表。與訟雙方採納書面陳辭，庭上僅簡短補充重點。答辯方稱，根據案發背景，公務員事務局將黃革職及褫奪退休金，是合理決定。

根據入稟狀，黃華芬涉及3項指控，包括2019年9月向時任律政司長、刑事檢控專員及全體律政司職員發電郵，對警方作出「不當指摘」，違反《公務員守則》和《檢控守則》。此外，黃2020年六四向其他檢控官發電郵，被視為邀請同事參與違反社交距離的活動。黃另於2020年12月向警方發電郵，被指有違《公務員事務規例》。

指褫奪退休金最嚴重處分 欠事實基礎

紀律研訊2024年3月裁定首兩項指控成立，最後一項指控不成立，黃華芬即時革職，並褫奪近30年退休金。黃在入稟狀表示，自己曾任輔警，只想提供寶貴建議，希望警員別犯下不專業的錯誤，並非指摘警方。至於關於六四的電郵，黃稱只是呼籲同事參加網上悼念，惟紀律研訊委員會拒納解釋。黃指革職及褫奪退休金是最嚴重的紀律處分，局方決定嚴苛及欠缺事實基礎。

【案件編號：HCAL 905/24】

相關字詞﹕革職 司法覆核 檢控主任 律政司 反修例事件

上 / 下一篇新聞

稱開槍符指引 蕭澤頤籲速開死因庭 學者促增培訓應對精神病人 醫生倡偕醫局設機制
稱開槍符指引 蕭澤頤籲速開死因庭 學者促增培訓應對精神病人 醫生倡偕醫局設機制
員佐級會：動武守則無分對象 議員關注有否恆常訓練應對患者
員佐級會：動武守則無分對象 議員關注有否恆常訓練應對患者
林世雄：效內地設試點 逐步推低空經濟
林世雄：效內地設試點 逐步推低空經濟
工人老審批長 港建築成本冠亞洲 星廣深廉宜二至七成 政府檢視縮流程增科技
工人老審批長 港建築成本冠亞洲 星廣深廉宜二至七成 政府檢視縮流程增科技
工程師：經濟差輸勞掀社會問題
工程師：經濟差輸勞掀社會問題
父三姦11歲女囚10年 官斥最劣一案
父三姦11歲女囚10年 官斥最劣一案
稱妻兒治癌封關留內地 遭收公屋翁得直
稱妻兒治癌封關留內地 遭收公屋翁得直
會展卸貨區塌石屎 擊傷工人頸背
會展卸貨區塌石屎 擊傷工人頸背
火槍搶火石油氣瓶爆炸 女子全身兩成燒傷
火槍搶火石油氣瓶爆炸 女子全身兩成燒傷
警員涉酒店偷背囊 還押至10‧28再訊
警員涉酒店偷背囊 還押至10‧28再訊
涉拖糧保華承建 兩資助盤延落成 房會稱昭明苑受天氣影響 房協朗然「更新進度」揀樓無期
涉拖糧保華承建 兩資助盤延落成 房會稱昭明苑受天氣影響 房協朗然「更新進度」揀樓無期
議員憂朗然銷售泡湯 促新居屋納尾班白表客
議員憂朗然銷售泡湯 促新居屋納尾班白表客
大潭玫瑰園10屋涉霸官地 地署勒令停佔 蒐證或檢控
大潭玫瑰園10屋涉霸官地 地署勒令停佔 蒐證或檢控
許智峯破產令自動解除日期延遲
許智峯破產令自動解除日期延遲
求愛不遂跟蹤同事 29歲男遊蕩囚8周
求愛不遂跟蹤同事 29歲男遊蕩囚8周
將軍澳綁架男童案12月再訊
將軍澳綁架男童案12月再訊
獲薦任中大校長 盧煜明周四見師生
獲薦任中大校長 盧煜明周四見師生
董之英不就參賽資格上訴 歡迎教局介入調查釋疑慮
董之英不就參賽資格上訴 歡迎教局介入調查釋疑慮
帶100公斤瀕危鯊魚翅到港 內地女認罪囚一年
帶100公斤瀕危鯊魚翅到港 內地女認罪囚一年
赤柱峽道塌山泥 一度全線封閉
赤柱峽道塌山泥 一度全線封閉
公院事故檢討提30建議 醫局全接納 設機制落實
公院事故檢討提30建議 醫局全接納 設機制落實
婦乏力發燒求醫 確診侵入性腦膜炎雙球菌
婦乏力發燒求醫 確診侵入性腦膜炎雙球菌
灣區臨牀試驗所下季開 港大醫學院將派員營運
灣區臨牀試驗所下季開 港大醫學院將派員營運
灣區熱搜：深中通道打通翠亨新區與深產業聯動 中山東「灣區未來科技城」下月開園
灣區熱搜：深中通道打通翠亨新區與深產業聯動 中山東「灣區未來科技城」下月開園
灣區熱搜：火炬開發區成中山創新發展主引擎
灣區熱搜：火炬開發區成中山創新發展主引擎
灣區手記：中山乳鴿 ／文：尚東美
灣區手記：中山乳鴿 ／文：尚東美
【Emily】贈港大熊貓後日到埗 陳國基接機 四川聽日歡送 楊潤雄去接收
【Emily】贈港大熊貓後日到埗 陳國基接機 四川聽日歡送 楊潤雄去接收
【Emily】維港周六迎國慶 徐悲鴻名駿飛天
【Emily】維港周六迎國慶 徐悲鴻名駿飛天
【Emily】醫輔隊制服白變綠 透氣度增抗炎夏
【Emily】醫輔隊制服白變綠 透氣度增抗炎夏
【Emily】體育園八成舖租出 擬聖誕前開
【Emily】體育園八成舖租出 擬聖誕前開
【Emily】體育界賀國慶 霍家三父子同台
【Emily】體育界賀國慶 霍家三父子同台
【Emily】續驗日水產 政府：有異常或收緊
【Emily】續驗日水產 政府：有異常或收緊