火槍搶火石油氣瓶爆炸 女子全身兩成燒傷

涉事的31歲姓楊女子，面、雙手及雙腳燒傷，接報到場的救護員為她敷上保護物料，再由救護車送往瑪嘉烈醫院，其後轉往瑪麗醫院，情况嚴重，初步相信全身約兩成燒傷。現場為集輝街2至8號耀輝大廈一單位。據了解，前晚9時許，楊在寓所使用卡式石油氣瓶火槍燃點「鼠尾草」時，火槍突然搶火，其後石油氣瓶爆炸，她燒傷後自行報警求助。消防接報到場時，火已熄滅，警方初步調查事件沒可疑。

專家料接合位漏氣 籲監管

根據機電署《石油氣噴火槍安全常識》的電子刊物介紹，石油氣噴火槍的用途廣泛，包括切割、煮食、焊接及加熱等。記者昨瀏覽網店，火槍在戶外用品店、網購平台均有出售，惟價格參差，由50至120元不等，當中「淘寶」價格低至5港元，產品以「防高溫自爆」、「品質保障」等字眼作賣點。

英國認可機械工程師盧覺強估計，火槍與石油氣瓶的接合位置漏氣，導致搶火。他提到接合位設有活門出氣，並附有膠墊防止氣體泄漏，不過膠墊或會隨時間老化及損毁。他又表示，網上售價數元的火槍頭難有品質保證，直言「搵人認證都要畀錢（成本）」，故建議市民購買大廠產品，較有保障。他指石油氣爆炸後果嚴重，可引發200倍膨脹力，「（石油氣）爆炸殺傷力都好大，用者可以當堂重傷」，認為當局須監管使用火槍，建議檢驗相關產品，確保進口貨品符合標準。