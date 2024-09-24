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灣區熱搜：火炬開發區成中山創新發展主引擎

【明報專訊】目前中山的四大支柱產業包括新一代電子信息、高端裝備製造、生物醫藥與健康、智能家電，其中國家中山火炬高技術產業開發區（以下稱「火炬開發區」）重點佈局新一代電子信息技術、高端裝備製造、生物醫藥產業，並作為全市創新發展主引擎，與岐江新城、翠亨新區組成中山市「三核鼎立」的重大發展平台。

深中產業鏈協同成效初顯

火炬開發區於1990年開發，1991年獲國務院批准為第一批國家級高新區，其位於中山市東部，東臨珠江口，東接翠亨新區（南朗），西連中山城區東區，是中山城市向東拓展的重要區域，區內先後創建了國家健康科技產業基地、中國電子（中山）基地、中國包裝印刷生產基地等9個國家級產業基地。

2022年，中山及深圳政府決定在火炬開發區撥出102平方公里共建深中合作創新區，推動兩市產業協同發展，是中山對接深圳產業的重要陣地。截至去年底，深中合作創新區已聚集了比亞迪、彩迅科技、東方龍大等多間深圳企業入駐，產業類型涵蓋集成電路、精密儀器設備、新能源產業、新材料、新一代信息技術等行業，深中產業鏈協同成效初顯。

另一方面，火炬開發區也加快推進「灣區光谷」、「灣區藥谷」、「灣區智谷」三個大灣區產業集聚區建設。其中今年3月「灣區光谷」正式揭幕，圍繞新一代光電元器件、光電設備、光電顯示、醫工結合、激光應用、光電軟件等六大重點領域發展。

中山之行（下）

相關字詞﹕深中合作創新區 翠亨新區 岐江新城 中山火炬開發區 中山 大灣區

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