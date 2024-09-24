灣區熱搜：深中通道打通翠亨新區與深產業聯動 中山東「灣區未來科技城」下月開園

明報記者 司徒聰穎

中山翠亨新區位於中山市東部臨海區域，總規劃面積226平方公里，是2012年由廣東省政府批准設立的省級新區（經濟功能區），亦是大灣區建設的重點戰略平台，目前已形成「4+X」產業發展體系，「4」分別為健康醫藥、新能源及高端裝備製造、新一代資訊技術、現代服務業，「X」指未來產業。

翠亨新區的發展曾一度面臨無法回避的阻礙——被伶仃洋分隔珠江東西兩岸。隨着深中通道的開通，深中兩市車程從原來的兩個多小時縮短至30分鐘以內，不僅大大縮短東西兩岸交通時間，還打通了珠江口西岸創新資源的發展。

園區儲備70科創項目 深中擬再招商

近年來，中廣核、華潤燃氣、江波龍、新益昌、戴思樂等一批深圳企業已先後在翠亨新區佈局。去年，深圳、中山兩市首次召開聯合招商大會，宣布在翠亨新區建設深中經濟合作區，探索「深圳總部+中山基地」、「深圳鏈主+中山配套」、「深圳研發+中山轉化」的產業聯動新模式。目前兩市正謀劃於近期在中山舉行第二次聯合招商大會。

此外，位於翠亨新區東片區（馬鞍島）、由深中兩地國資平台聯手打造的深中產業協作示範園區「灣區未來科技城」，目前已進入建設收尾階段，預計下月正式開園。據未來科技城營運方深中（廣東）高新產業園發展有限公司總經理孫中海表示，園區已儲備逾70個來自深圳、廣州、東莞、佛山等大灣區城市的科創型項目，涵蓋新能源、高端裝備製造、生物醫藥等領域。

投資68億中山生命科學園開園

除了灣區未來科技城，一批聚焦科創產業的平台也陸續建成，例如西灣國家重大儀器科學園、中山軟件園（翠亨新區）、翠亨國際科創中心。去年9月26日，大灣區單體總投資最大的生物醫藥產業平台「中山生命科學園」亦已在翠亨新區正式開園，生命科學園總投資68億元（人民幣，下同），建築總面積71萬平方米，建有動物實驗中心、藥物代謝研究中心等專業配套科研用房，以及同位素實驗室、藥物安全評價中心等平台配套，可為入駐企業和項目發展提供研發生產全流程支持。記者月初走訪園區發現，雖然生命科學園部分建築仍在施工，不過休閒商業配套完善，例如已經建設好的籃球場，便利店、超市、茶飲店等商舖亦已開業。

為吸引並拓展港澳青年在翠亨新區的就業創業空間，今年7月翠亨新區也發布《中山翠亨新區深化支持港澳青年創新創業高質量發展實施辦法》，提出12條具體扶持舉措。港澳創業青年或企業進駐中山市人社局認定的港澳青年創業基地，可在創業資助、場地租金等方面得到補貼或資助。

中山之行（下）