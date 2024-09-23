預測心腦血管病10年風險 港大招3000公院病人研究 團隊：數秒有評估 精準度七成

盼最快2028醫局心臟科通用

港大獲創新科技及工業局、生物製藥公司「安進香港」資助約300萬元，於2019年起利用約30萬名港島西聯網病人數據、逾120個參數訓練AI系統，如年齡、血糖及門診紀紀錄等，研發P-CARDIAC。港大團隊稱，模型連接病人電子健康紀錄後，數秒可生成心腦血管疾病風險評分，精準度達七成，有助篩選高風險心腦血管疾病患者，盡早介入，治療中及低風險患者，亦可對比治療前後的未來10年發病風險，用圖表向病人展示預測結果，以便雙方討論治療方案。

助風險分類盡早介入

團隊將於第四季起在瑪麗、廣華、瑪嘉烈、博愛、伊利沙伯及屯門共6間公立醫院招募約3000名病人，做臨牀研究「HEARTWISE」，探討臨牀應用P-CARDIAC是否可行，包括比較常規護理與藥劑師主導服務對心腦血管疾病管理的成效。有關病人須為18至80歲並有心腦血管病史，例如確診冠心病、心肌梗塞，曾接受血管重建手術等，由內科或心臟科專科門診跟進，且不屬腦退化、精神病患或肢體傷殘者。

港大李嘉誠醫學院內科學系心臟科臨牀教授姚啟恒表示，醫生一般憑經驗為心腦血管疾病患者判斷發病風險，難以在有限面診時間計算風險，P-CARDIAC則能快速及精準計算，而且本港人口老化，預料心腦血管疾病患者會增加，盼模型能減輕醫生工作。

社區醫療應用方面，港大團隊前年至去年與中西區地區康健中心、一間社區藥房及瑪麗醫院心臟科門診展開先導計劃，招募藥劑師及義工等服務提供者，以及20名平均68歲的病人試用P-CARDIAC，由藥劑師主導諮詢、教育用藥等。結果顯示，逾九成患者在第二次就診時P-CARDIAC評分出現變化。

港大李嘉誠醫學院護理學院及公共衛生學院助理教授徐詩鈴指出，有病人覆診時才發現糖尿超標，故P-CARDIAC有助醫護及早找出心腦血管疾病因素；亦有病人在藥劑師協助下學會按醫囑服藥，反映藥劑師可協助醫生管理治療，尤其是改善病人服藥情况。