的士扣分制生效 乘客憂投訴繁複 業界協會：攝錄系統盡快統一標準方「雙贏」

有司機稱多餘 倡先遏白牌車

本報記者昨午分別在金鐘乘的士往上環，及後於上環截的士「過海」往九龍塘，兩程均沒被拒載或「兜路」。的士司機馮先生認為，乘客憑車內設有的士司機證及車牌投訴已足夠，記分制多此一舉，呼籲當局先解決「白牌車」問題，但他亦相信記分制或有助打擊少數「劏客」司機。被問及會否擔心乘客濫用投訴，馮相信每輛的士都裝有行車記錄儀，亦有收音功能，「你（乘客）咪投訴囉！」

的士司機鍾先生則說記分制對他沒影響，「都是照常載客」，但認為該制度是多餘，無助業界改善服務。被問及停牌罰則會否過重，鍾相信大多數同業也沒感到壓力。

乘客：司機資料難急記

昨在的士站等車的乘客麥太稱不知道記分制已生效，自言曾被拒載，但「並非個個（司機）都那麼差」，相信記分制可保障乘客不被拒載，有助改善的士服務。她認為被記15分或以上須停牌3個月的罰則屬正常，具一定阻嚇力，但質疑若有乘客截車時司機立即「冚旗」，乘客如何在一瞬間記下車牌等資料。

乘客黃先生亦稱，相信違規的只是個別司機，他相信記分制有阻嚇作用，可能有助改善的士服務，惟認為投訴過程麻煩，舉例若司機態度差，乘客需記下司機姓名及車牌等資料再投訴，「乘客要搞餐懵」。

吳坤成向本報表示，記分制生效首日有司機表示擔心乘客濫用投訴，但他認為司機只要繼續做好本分，與乘客保持溝通，相信問題不大。他認為政府不應只罰司機，應盡快落實劃一標準的攝錄系統，以保障司機及乘客，才是「雙贏局面」，相信屆時很多問題都可解決。

記分制針對的士司機共11項違例，當中「兜路」及「釣泥鯭」等扣5分；濫收車費、拒載、更改的士咪表等扣10分。兩年罰滿10分者必須自費修習的士服務改進課程，若無合理解釋缺課亦屬違法，可罰款5000元及監禁一個月。被記15分或以上者，若屬首次會被取消駕駛的士資格，停牌3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。