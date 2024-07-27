灣區熱搜：拍片分享慢活中山 港青兩地吸粉 笑言考慮兩周已決定移居 消費低離港近人味濃

「買菜時間到，今天我們吃豆角肉碎和炒椰菜花。」這是鄭雅雯做自媒體博主愛用的開場白，每次買不同餸菜，聊天南地北的話題，主要圍繞她搬到中山的體會。今年初，鄭雅雯從香港移居中山兼做自媒體，分享當地生活點滴，吸引到不少香港與內地「粉絲」，尤其在bilibili粉絲逾10萬，部分短片甚至有近百萬點擊率。

明報記者 司徒聰穎

從考慮離開香港到定居中山，鄭雅雯笑說只用了兩星期，「一點困難也沒有，在中山租屋很簡單，很便宜，便宜到不需要思考，而且物價很低」。選擇中山的原因，除了消費低，離香港也不算遠，搭船只要1.5小時，近期深中通道開通後回港更方便，「我現在經常回港和家人吃飯，現在回去很快，以前開車去深圳差不多兩個小時，現在不用」。

另一原因是去年一次經歷，令她對中山這個地方充滿好感。「去年11月首次來到中山。有一天經過一個停車場，有小貓躲在車底，路過的市民聽到貓叫都停下來。」她說，當時停車場保安已很暖心表示會守在車旁等待通知車主。「但其他人並沒有離開」，本身也是愛貓之人的鄭雅雯道，「我覺得神奇，喜歡小動物的人很多，正常來說遇到這種事，保安都表示會留下來，大家其實可以走的，但他們就是不放心，願意犧牲自己的時間都要看到小貓獲救，令我覺得原來這裏的人情味很濃，生活也可以這麼慢節奏的」。

從媒體變自媒體 談玩樂也談議題

除了搬家，鄭雅雯還改行，她上一份工作是媒體行業，做了一年半，不過薪酬待遇加上職場人際關係等原因，今年2月毅然辭職，搬去中山後自己拍片做自媒體博主。這個決定也非一時興起，「我以前就想過做自媒體，但不知道自己應該拍攝什麼內容、擅長什麼、可以給到觀眾什麼，因此才去媒體行業工作，那一年半的時間有所成長，累積了經驗，找到自己擅長的領域，所以想趁年輕去做自己有興趣的事」。

目前鄭雅雯的影片在YouTube和bilibili兩個平台發布，帳戶名字「香港小電call call」，她解釋一來自己喜歡Kpop，韓文「好（콜）」這個潮語發音好像英文的call，香港又常用call代表打電話的意思。她所拍的內容有4類，一類是分享大灣區城市吃喝玩樂，一類是介紹香港特色旅遊，另外還探討社會時事熱話像北上消費潮、深中通道開通。此外還有一個叫「五成熟廚房日記」的系列，「這個系列是一邊煮飯一邊和觀眾『吹水』，分享日常趣事，中山生活體會」，鄭雅雯笑言這個系列也是「生活所迫」，「以前在香港很少煮飯，來到中山不想吃這麼多外賣，就開始自己下廚」。

內地觀眾好奇港青看世界視角

近半年時間，單是bilibili已吸引超過10萬粉絲關注，不少內地觀眾留言表示，很好奇香港青年看世界的視角和生活，希望兩地交流更多，亦有建議開粵語教學專欄；也有香港觀眾好奇為何一個年輕女子會搬去中山，亦有人對中山生活感興趣。鄭雅雯亦經常與觀眾互動。「我之前去廣西南寧也拍了節目，收到很多觀眾反映他們和我一樣對南寧零認識，覺得與深圳、廣州有很大分別，令我感覺不論香港還是內地觀眾，其實也會對距離比較遠的陌生城市感到好奇。」

「總的來說我沒有搬錯。」不過鄭雅雯也說會想去其他內地城市，以及日本、泰國、馬來西亞等國家旅居看看，「不過前提是要有足夠的資本」，她笑道。

中山之行（上）