文體旅局稱郵輪旺季將至 料未來數月接逾百航次

稱30公司派船來港復疫前水平

翻查啟德郵輪碼船期資料，由下月至明年4月，最少有54個航次的郵輪停泊啟德，每月航次由6至10個不等，當中不乏載客量達四五千人的大型郵輪如「海洋光譜」、「海洋量子」、「海洋聖歌」和「海洋贊禮」號等。同期尖沙嘴海運碼頭亦有逾30航次的郵輪停泊。

文體旅局在社交媒體發帖文稱，隨着雨季漸去，不同郵輪公司陸續將郵輪調派到亞洲作季節性營運，香港將進入郵輪業旺季，啟德郵輪碼頭將迎來多間郵輪公司的大型郵輪，包括歌詩達郵輪、名人郵輪、皇家加勒比遊輪及皇后郵輪等。

文體旅局稱，郵輪公司將帶來多元化及長短不一的航程，涵蓋內地、東南亞和東北亞多個港口，亦將有11艘郵輪首次來港，迎合不同市場板塊需求。母港郵輪以香港作為郵輪航程的起點或終點，吸引來自世界各地的郵輪旅客，在航程前或航程後在香港停留觀光。

涵日韓東南亞旅客

帖文稱政府積極與郵輪公司合作，開拓新的航線及客源市場，例如未來數月便有從內地、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣和泰國出發的郵輪來港，為亞洲區旅客提供另外一訪港途徑，有關航次會在香港過夜停靠或結束航程，讓旅客有更多時間在港遊覽消費。

旅遊業議會主席徐王美倫昨表示，展望未來數月會有更多國際郵輪泊港，可望帶來高消費客群，相信本港的冬日和聖誕氣氛，可吸引更多長途市場旅客訪港。

徐王美倫亦提到，雖然今年國慶黃金周較去年少一日，但內地開放更多自由行城市，旅發局加強在不同省市推廣，加上各界舉辦多項慶祝活動及推出優惠，對今年國慶檔期旅客數字感樂觀。