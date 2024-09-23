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港聞二

龍鼓灘蝶種5年高 環團料因生境萎縮集中遷移

【明報專訊】綠色力量調查發現，本港其中一個蝴蝶熱點屯門龍鼓灘，2023/24年度錄得147種蝴蝶，是自2018年該地點調查以來新高，亦較對上一個年度增加11%。不過該組織指出，龍鼓灘的自然環境近年轉差，不少濕地及農地改為貨倉和工場等棕地作業，今次錄得蝴蝶種類創新高，估計因當地天然生境面積減少，蝴蝶更為集中及容易被發現，但強調若天然生境持續被破壞，長遠對蝴蝶多樣性必定有負面影響。

綠色力量自2008年起在全港錄得蝴蝶種類較多的地點調查，其間曾增減調查地點，2023/24年度普查地點為6個。調查由每年約6月開始統計，至翌年約6月結束。

2023/24年度調查顯示，6個熱點共記錄186種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種近七成，依次為北區鹿頸（149種）、屯門龍鼓灘（147種）、大嶼山䃟頭（141種）、大嶼山梅窩（108種）、大嶼山水口/塘福（108種）、大嶼山深屈/沙螺洞/䃟石灣（138種）；186種蝴蝶中，59種屬罕見或非常罕見品種。

6熱點共186蝶種 59罕見

綠色力量環境事務經理盧詠鋒指出，深屈、沙螺灣和䃟石灣一帶首次納入調查，共錄得138種蝴蝶，反映當地擁有豐富蝴蝶資源。他指附近交通不便，因而未有大型發展及棕地作業，但日後隨着北大嶼山發展，必會增加鄉郊地區的發展壓力，冀當局致力發展北大嶼同時，應適量平衡生態需要。

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