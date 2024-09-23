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中西區維港跑、千人合唱迎國慶 山頂中醫展傳揚文化 小西灣無人機匯演天雨延期

【明報專訊】下周二（10月1日）是國慶75周年，多個政府部門及民間團體昨日舉辦慶祝活動，其中康文署在中西區海濱長廊舉行「國慶維港開心跑」，文體旅局長楊潤雄在社交媒體表示，希望透過別具創意的慶祝活動，與市民分享國慶喜悅，在社區傳揚愛國情懷。東區的慶祝活動則因天雨延期。

部分跑手穿華服 設最佳風格獎

「國慶維港開心跑」昨晨在中西區海濱長廊舉行起跑儀式，賽事分3公里及5公里兩組，約750人參與，大會設「最佳華服風格獎」，部分參賽者身穿華服跑步。「人寵繽紛賀國慶」嘉年華同場舉行，設有打卡點及「投壺」等多個攤位遊戲。楊潤雄稱活動充滿正能量和幸福感，政府希望透過創意活動與市民分享國慶喜悅，傳揚愛國情懷，為國家送上祝福。

衛生署昨日則在山頂廣場舉行「中醫藥文化瑰寶傳承與創新——全國中藥資源普查（香港地區）活動日」，逾120名中醫藥業界代表和修讀中醫藥學的青年參與。活動包括中醫藥展覽，並由藥用植物專家帶領到夏力道步行徑導賞。衛生署長林文健稱，希望透過活動推動業界及青年認識本港藥用植物資源，推廣中醫藥文化。香港青年愛樂樂團慈善基金會則在尖沙嘴文化中心舉辦「千人大合唱」，一眾參加者演唱《黃河大合唱》、《獅子山下》等歌曲。

不過，由東區民政事務處主辦、原定昨晚在小西灣運動場舉行的「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」，因天雨關係延至下周三舉行，參加者可憑原本門票入場，惟匯演內容將調整。

相關字詞﹕國慶75周年

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