獲委任首兩月 5委員缺席會議 不接受因其他公務請假 指需檢討

各區議會7至8月出席會議紀錄中，元朗區增選委員林碧珠、鄧國豐、鄧頴宗、鄧焯倫均需出席兩委員會各一次會議；北區增選委員孔永業需出席一次委員會議，惟5人都缺席。翻查《區議會常規》第77（1）條，增選委員如無按規定申請而缺席，或申請無獲批，而連續缺席3次有關委員會議，即自動喪失委員身分。

民署：無償服務 KPI不適用

民政事務總署回覆本報稱，增選委員無獲酬金、津貼和開支償還款額，屬於無償社區服務，定位及性質與區議員不同，因此會議出席率、開設地區辦事處等為區議員而設的關鍵績效指標（KPI）均不適用於增選委員，惟委員同樣須遵守《區議會常規》登記和申報其個人利益、遵守會議秩序等要求，決定委員是否續任時，會考慮服務地區熱誠，包括出席會議情况及表現。

孔永業稱曾就率團北上與委員會主席溝通，惟「系統上不能批我請假」，只能列明缺席原因，往後日程會遷就會議。

有稱早擬探親未悉獲委任

元朗區增選委員林碧珠說獲委任前已計劃外地探親，「所以沒辦法了」；被問會否覺得開會時間過於倉卒，她稱「不能這樣說」，「當然預早就有一個會期，我當然會因時間而去看」。另一元朗區增選委員鄧頴宗稱，年初已計劃家庭旅行，未預計會獲委任，故缺席會議，「日後當然會出席」，亦未收到民政署如指定時間會見市民等工作要求。鄧焯倫及鄧國豐身兼鄉事委員會職務，本報透過其所屬鄉委會查詢，二人截稿前未有回覆。