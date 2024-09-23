椅背遭踢內地事主受訪 「想國泰道歉回應」

事件始於女事主調後椅背，引起後排乘客不滿。女事主在「小紅書」上載影片，片段中可見後座一對操粵語的男女搖晃及踢向其椅背，又涉以語言針對其內地人身分。

稱很多人經歷類似 國泰無改進

女事主昨日接受《鳳凰衛視》訪問時憶述，事發時當她聽到第一個人替她說話，「眼淚直接掉下來」，「終於有人理解我的委屈，然後幫我說話了」。她說，當時很多香港人幫忙，她認為自己的遭遇是「個例」，不希望事件影響兩地團結，未來會再來港玩，「大部分人都是好人」。她認為事件引起公憤的主因是很多網民有類似經歷，過往已出現很多類似事件，但國泰道歉及回應後好像沒改進，她「想要國泰道歉及回應」。

立法會議員張欣宇表示，有不少批評聲音針對前線機組人員的處理過程，但他認為前線處理得合情合理。

張欣宇：前線處理合情合理

他說留意到空姐在初期和中期勸說中，涉事夫婦言辭雖已顯刁蠻，但仍屬口角之爭，空姐離開後涉事夫婦粗魯行徑升級，甚至引起其他乘客憤怒，當時機組人員看到情况開始惡化，及時安排事主和涉事夫婦分開，並為她升級客艙，令事件沒再惡化。