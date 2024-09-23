椅背遭踢內地事主受訪 「想國泰道歉回應」

【明報專訊】國泰航空上周二（17日）一班由香港飛往倫敦航班，有乘客因調整椅背問題發生衝突，國泰表示將拒絕涉事兩名操粵語的男女乘客乘搭任何國泰集團的航班。投訴被不禮貌對待的內地乘客「金玥霖」昨日接受傳媒訪問稱「想要國泰道歉及回應」，指過往出現過很多類似事件，國泰之前道歉及回應後好像沒改進，又稱不希望事件影響兩地團結。
事件始於女事主調後椅背，引起後排乘客不滿。女事主在「小紅書」上載影片，片段中可見後座一對操粵語的男女搖晃及踢向其椅背，又涉以語言針對其內地人身分。
稱很多人經歷類似 國泰無改進
女事主昨日接受《鳳凰衛視》訪問時憶述，事發時當她聽到第一個人替她說話，「眼淚直接掉下來」，「終於有人理解我的委屈，然後幫我說話了」。她說，當時很多香港人幫忙，她認為自己的遭遇是「個例」，不希望事件影響兩地團結，未來會再來港玩，「大部分人都是好人」。她認為事件引起公憤的主因是很多網民有類似經歷，過往已出現很多類似事件，但國泰道歉及回應後好像沒改進，她「想要國泰道歉及回應」。
立法會議員張欣宇表示，有不少批評聲音針對前線機組人員的處理過程，但他認為前線處理得合情合理。
張欣宇：前線處理合情合理
他說留意到空姐在初期和中期勸說中，涉事夫婦言辭雖已顯刁蠻，但仍屬口角之爭，空姐離開後涉事夫婦粗魯行徑升級，甚至引起其他乘客憤怒，當時機組人員看到情况開始惡化，及時安排事主和涉事夫婦分開，並為她升級客艙，令事件沒再惡化。