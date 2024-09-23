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美聯社攝記被拒工作簽證 旅客身分入境遭遣返

【明報專訊】據本報了解，美聯社一名法籍駐港攝影記者早前申請工作簽證被拒，本月中在香港國際機場再被拒入境香港。資料顯示，該攝影記者曾為美聯社拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片。

曾拍黎智英獄中照 法國提交涉

香港攝影記者協會關注有會員被拒入境，建議當局向新聞界提供更公開透明的簽證許可準則。美聯社發言人回覆稱為該記者在香港的工作驕傲，美聯社繼續在港運作（have a presence in Hong Kong），並與涉事記者處理下一步後續。據悉，法國當局亦向港府當局提出交涉。

入境處回覆稱不評論個別個案，會按相關法律和政策處理每宗個案。

據悉，該法籍攝影記者原有簽證今年上半年到期，其後申請工作簽證繼續留港，今年中簽證申請被拒。該記者上周嘗試以訪客身分入境香港，在機場被查問後被拒入境，遣返法國。根據目前規定，法國公民可免簽入境香港逗留不超過90日。

另據多個業界消息，自2020年起外媒記者申請工作簽證時，不時收到當局問卷式提問，當中包括過去採訪報道內容等。

香港攝影記者協會說，明白執法部門會按不同情况採取不同執法考慮，惟近年傳媒工作者被拒入境時有所聞，建議有關當局可與新聞業內人士緊密聯繫，提供更公開透明的簽證許可準則，以維護香港素來良好及正面的新聞自由形象。

相關字詞﹕新聞自由 黎智英 香港攝影記者協會 美聯社

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