根據中大網頁，習超在廣州中山大學法學士畢業，先後在英國倫敦大學獲法律碩士及法學博士學位，主要研究比較公司法、證券法及金融監管。

習超近年參與前海及跨境商事法規銜接工作，例如獲深圳前海法院委任為香港地區專家陪審員、研究員。他去年應邀加入律政司「粵港澳大灣區專責小組」成員，其團隊今年初獲研究資助局撥款480萬元研究「粵港澳大灣區商業和商事法律銜接研究：概念、路徑與政策選項」。他同時是政府公共政策研究資助計劃評審委員會成員，以及稅務上訴委員會成員。

曾言盼中國行政與法制互制衡

習超2013年接受《經濟導報》訪問時說，期望中國社會及經濟以法律體制解決問題，行政能更多與法制互相制衡。他當時在報道說，中國並非無法可依，最大問題是有法不依，必須在執法及司法「加大力度」。

中大法律學院現任院長鄔楓（Lutz-Christian Wolff）在2019年1月獲校董會委任院長，同年9月30日上任，任期5年。他和習2016年曾一同編輯《中國一帶一路倡議的法律面向》一書。