明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

盧煜明獲薦任校長 中大周五議決 鄧家彪黃錦輝讚熟國情 學生代表：盼加強溝通

【明報專訊】中大校長段崇智明年1月卸任，消息稱遴選委員會將推薦中大醫學院副院長盧煜明接任，校董會周五（27日）議決任命。中大校董鄧家彪認為，盧煜明屬國際級學者，同時熟悉香港和國情，是最佳人選，並強調下任校長需與校董會「高度互信」。有中大學生代表認為由本地學者接任校長「是好事」，惟同學過去對盧認識不深，若他接任，期望日後會加強與學生溝通。中大回覆查詢稱，校長遴選工作正在進行，遴選委員會稍後將向校董會推薦人選，校方會在校董會決定後適時公布。

段崇智今年1月突然辭任中大校長後，校方展開遴選程序。消息稱，遴選委員會推薦有「無創產前檢測之父」之稱的盧煜明接任校長，盧本周將與中大校董會及校內持份者會面，包括高級教職員、學生及校友代表等，校董會周五開會決定任命，人選須獲超過四分之三校董會成員支持方可通過。據了解，中大委託的獵頭公司最初選出10多名候選人，遴選委員會甄選當中數人面試，最終推薦盧。消息人士稱，盧期望透過自身認識的學者網絡，加強中大與國際一流學者的合作。

盧煜明1963年在香港出生，中學讀聖約瑟書院，畢業後負笈英國，分別修讀劍橋大學文學士及牛津大學醫學士，後於牛津深造取得博士學位，1997年回流香港，加入中大任職至今27年。他一直潛心學術，研究無創產檢技術，從孕婦血漿抽取胎兒DNA診斷唐氏綜合症等病症，近年更將技術應用至檢測癌症。

鄧：需與校董會互信 非一人說了算

身兼立法會議員的工聯會鄧家彪表示，期望中大校長既是國際級學者，又熟悉香港和內地，兩者兼備的學者「真的不易找」，形容盧煜明是最佳人選。對於盧在大學的行政管理經驗較少，鄧強調下任校長需與校董會「高度互信」，與團隊一同管理大學，提升管治水平，「不應一個人說了算」。

本報早前報道，有在美國任教的華裔學者退出中大校長遴選。被問到延聘海外學者擔任校長是否有困難，鄧家彪說，據他了解仍有海外學者對中大校長一職有興趣，但熟悉本地的國際級學者更具優勢。他期望下任校長推動大學教研人員和收生進一步國際化，加強大學科研「落地」，相信盧具備相關經驗。

中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝與盧煜明相識共事多年，讚揚對方行政能力強，管理科創公司的表現亮麗，同時熟悉中大，校內人際網絡深厚。他提到，盧與內地關係良好，有助中大推展大中華地區規劃。盧獲頒多個國際學術獎項，黃錦輝說盧的學術成就得到國際認可，不少學者更預期他是「未來諾貝爾獎得獎人」。

學生代表盼就學生會重組交流

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥表示，盧煜明在中大任職27年，了解中大架構和歷史，包括獨有書院制等，又稱部分人原預料由海外學者接任校長，最終選出本港學者「是好事」。羅說以往沒與盧接觸，學生對盧認識不深，暫未收到通知對方會以校長候選人身分與學生見面。他期望盧上任後加強與學生溝通，包括就學生會重組問題交流。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕段崇智 中文大學 盧煜明

上 / 下一篇新聞

習超任法學院長
習超任法學院長
美聯社攝記被拒工作簽證 旅客身分入境遭遣返
美聯社攝記被拒工作簽證 旅客身分入境遭遣返
椅背遭踢內地事主受訪 「想國泰道歉回應」
椅背遭踢內地事主受訪 「想國泰道歉回應」
9增選委員兼任區議員助理或顧問 於區會有投票權 有回覆稱獨立決策或避席
9增選委員兼任區議員助理或顧問 於區會有投票權 有回覆稱獨立決策或避席
獲委任首兩月 5委員缺席會議 不接受因其他公務請假 指需檢討
獲委任首兩月 5委員缺席會議 不接受因其他公務請假 指需檢討
中西區維港跑、千人合唱迎國慶 山頂中醫展傳揚文化 小西灣無人機匯演天雨延期
中西區維港跑、千人合唱迎國慶 山頂中醫展傳揚文化 小西灣無人機匯演天雨延期
龍鼓灘蝶種5年高 環團料因生境萎縮集中遷移
龍鼓灘蝶種5年高 環團料因生境萎縮集中遷移
文體旅局稱郵輪旺季將至 料未來數月接逾百航次
文體旅局稱郵輪旺季將至 料未來數月接逾百航次
年長殘障街坊申城大通行證今截止
年長殘障街坊申城大通行證今截止
的士扣分制生效 乘客憂投訴繁複 業界協會：攝錄系統盡快統一標準方「雙贏」
的士扣分制生效 乘客憂投訴繁複 業界協會：攝錄系統盡快統一標準方「雙贏」
疑電線短路起火 半山獨居翁亡
疑電線短路起火 半山獨居翁亡
預測心腦血管病10年風險 港大招3000公院病人研究 團隊：數秒有評估 精準度七成
預測心腦血管病10年風險 港大招3000公院病人研究 團隊：數秒有評估 精準度七成
陳智思：傳媒報道不全面 外界抹黑 港形象需重建
陳智思：傳媒報道不全面 外界抹黑 港形象需重建
灣區熱搜：拍片分享慢活中山 港青兩地吸粉 笑言考慮兩周已決定移居 消費低離港近人味濃
灣區熱搜：拍片分享慢活中山 港青兩地吸粉 笑言考慮兩周已決定移居 消費低離港近人味濃
灣區熱搜：憂來港聽不懂被嘲 當地人偏愛去澳門
灣區熱搜：憂來港聽不懂被嘲 當地人偏愛去澳門
聲納偵測泳池遇溺者 盼減失救風險
聲納偵測泳池遇溺者 盼減失救風險
未來擬研發救生機械人
未來擬研發救生機械人
【Emily】寶蓮寺貼大細妹重逢照 數百網民畀嬲 質問「炒咗棄狗者未」 翁靜晶：盼由有心人領養
【Emily】寶蓮寺貼大細妹重逢照 數百網民畀嬲 質問「炒咗棄狗者未」 翁靜晶：盼由有心人領養
【Emily】環境局製《美麗香港》專題片 頭炮介紹海灣物種
【Emily】環境局製《美麗香港》專題片 頭炮介紹海灣物種
【Emily】中大校友聯會換屆 「鐵人」李致和做會長
【Emily】中大校友聯會換屆 「鐵人」李致和做會長
【Emily】教局《喜閱一生》推介心靈書 作者話愈快樂先會愈成功
【Emily】教局《喜閱一生》推介心靈書 作者話愈快樂先會愈成功
【Emily】聾福會活動教國慶相關手語
【Emily】聾福會活動教國慶相關手語

相關新聞