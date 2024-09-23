盧煜明獲薦任校長 中大周五議決 鄧家彪黃錦輝讚熟國情 學生代表：盼加強溝通

段崇智今年1月突然辭任中大校長後，校方展開遴選程序。消息稱，遴選委員會推薦有「無創產前檢測之父」之稱的盧煜明接任校長，盧本周將與中大校董會及校內持份者會面，包括高級教職員、學生及校友代表等，校董會周五開會決定任命，人選須獲超過四分之三校董會成員支持方可通過。據了解，中大委託的獵頭公司最初選出10多名候選人，遴選委員會甄選當中數人面試，最終推薦盧。消息人士稱，盧期望透過自身認識的學者網絡，加強中大與國際一流學者的合作。

盧煜明1963年在香港出生，中學讀聖約瑟書院，畢業後負笈英國，分別修讀劍橋大學文學士及牛津大學醫學士，後於牛津深造取得博士學位，1997年回流香港，加入中大任職至今27年。他一直潛心學術，研究無創產檢技術，從孕婦血漿抽取胎兒DNA診斷唐氏綜合症等病症，近年更將技術應用至檢測癌症。

鄧：需與校董會互信 非一人說了算

身兼立法會議員的工聯會鄧家彪表示，期望中大校長既是國際級學者，又熟悉香港和內地，兩者兼備的學者「真的不易找」，形容盧煜明是最佳人選。對於盧在大學的行政管理經驗較少，鄧強調下任校長需與校董會「高度互信」，與團隊一同管理大學，提升管治水平，「不應一個人說了算」。

本報早前報道，有在美國任教的華裔學者退出中大校長遴選。被問到延聘海外學者擔任校長是否有困難，鄧家彪說，據他了解仍有海外學者對中大校長一職有興趣，但熟悉本地的國際級學者更具優勢。他期望下任校長推動大學教研人員和收生進一步國際化，加強大學科研「落地」，相信盧具備相關經驗。

中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝與盧煜明相識共事多年，讚揚對方行政能力強，管理科創公司的表現亮麗，同時熟悉中大，校內人際網絡深厚。他提到，盧與內地關係良好，有助中大推展大中華地區規劃。盧獲頒多個國際學術獎項，黃錦輝說盧的學術成就得到國際認可，不少學者更預期他是「未來諾貝爾獎得獎人」。

學生代表盼就學生會重組交流

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥表示，盧煜明在中大任職27年，了解中大架構和歷史，包括獨有書院制等，又稱部分人原預料由海外學者接任校長，最終選出本港學者「是好事」。羅說以往沒與盧接觸，學生對盧認識不深，暫未收到通知對方會以校長候選人身分與學生見面。他期望盧上任後加強與學生溝通，包括就學生會重組問題交流。

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