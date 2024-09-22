施政報告將述劏房政策 工聯民建聯倡最細7平方米

民建聯立法會議員鄭泳舜昨在港台《星期六問責》指出，政府處理劣質劏房應循序漸進，對定義及劃分方面應考慮以7平方米作起步點，同時要在劏房通風、防火等規定問題處做足功夫。工聯會立法會議員鄧家彪在同一節目補充，7平方米是較穩健的考量，小面積劏房住戶多為一人住戶，而目前過渡房屋及簡約公屋未優先編配予一人住戶，若最低面積定於8、9甚至10平方米，或導致過多一人住戶遷出無法處理。

鄭泳舜倡業主自費檢查合規否

鄭又稱，待具體指標確立後，劏房業主有責任聘請專業人士檢視劏房是否符合規定，如有不合規應在限期內改正，惟政府所設糾正期不應該太短，因擔心未必有足夠過渡房屋、簡約公屋，安置有需要居民。

鄧家彪促業主通報住戶資料建資料庫

談及劣質劏房被取締後居民安置問題，鄧家彪建議，應當優先將有長者、小童的家庭遷移至過渡房屋及簡約公屋；他又建議所有劏房業主或代理應通報家庭劏房住戶的資料，如家庭人數等，冀建立政府資料庫，以精準扶貧，為改善居住環境訂立優先次序。