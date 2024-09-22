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港聞

港聞二

舉例檢測驗證品牌設計 梁振英籲非傳統專業貢獻國家

【明報專訊】中共二十屆三中全會提出要進一步全面深化改革，全國政協副主席梁振英昨日在有線新聞節目《有理有得傾》認為除傳統專業服務外，香港品牌設計、檢測驗證服務等非傳統專業都可成為貢獻國家的關鍵力量，至於已有逾百年歷史的法律服務，其制度較澳門、台灣及內地優秀，梁稱香港法律界可協助內地「深化律師制度改革」，期望下一步可以有試點，容許香港律師行在內地獨資經營。

籲社會了解內地政策

無「港澳」字眼亦與港有關

梁振英表示，香港社會很多時以為內地政策只有提及「港澳」、「粵港澳大灣區」等字眼才與港有關，其實不然，舉例三中全會提及「深化律師制度改革」，香港法律服務及律師制度歷史悠久，可為內地出力，他說已與香港律師會就此事詳談，期望為國家深化律師制度改革帶來經驗及建議，同時本港律師亦能在內地有更大的發展空間。

稱已晤律師會

盼助國家深化改革律師制度

他期望下一步在本港具專業資格的人士，可在內地例如大灣區9個或部分城市，有較大及自由空間發展，並有試點執業。以香港律師樓為例，梁表示現時在內地要合資營運，一些香港律師未太適應及習慣，他期望日後可以在符合特定條件下，可設試點讓香港律師樓在內地獨資經營，例如只限就民商事執業。

此外，梁說近年體會香港品牌設計、檢測驗證服務等非傳統專業，亦可為國家貢獻關鍵力量。他舉例一些新疆瓜果、山東威海市的水產品、饅頭、大葱，寧夏的枸杞子、雲南藥材等，都有藉香港檢測驗證服務走出國外。梁說，內地技術水平與香港相若，但香港專業優勢在誠信及公信力。

內地改革開放逾45年，梁說成功因素之一是透過「開放」去「倒逼」改革，透過引入具國際競爭力的外來企業，迫使內地企業提高自身競爭力，梁認為在專業服務方面，國家同樣可參考經驗。

三中全會決定提到要鞏固提升香港國際航運中心地位，梁稱，倫敦沒港口但是產值最高的國際航運中心，認為港未來亦應發展海事法律師、海事保險專家、海事買賣或海事融資專家等專業提升產值，而非只着眼貨櫃碼頭集裝箱吞吐量。

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