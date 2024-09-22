家長上載自閉兒疑遭虐片段 警拘外傭稱仍在調查

男童母親表示，6月15日發現兒子的嘴唇嚴重受傷，翻查閉路電視後懷疑被家中印傭虐待所致，於是翌日前往醫院驗傷並報警。她說，當時醫生及社工均認為已構成虐兒，她亦向警方提交閉路電視紀錄及驗傷報告，指警方最終以證據不足為由，未有向外傭提告。根據男童母親昨日上載的影片，剪輯了不同日子外傭與兒子在家中的片段，並以文字描述指外傭對其兒子「搣面」、「搣鼻」等。

母稱子會拍打自己「但不會自摑」

她表示，兒子因自閉症會有拍打自己額頭的行為，「但他不會掌摑自己的臉，打到臉紅了，他的力度也不足以造成這樣的傷害」。她稱事發後兒子情緒不穩，經常做噩夢，甚至看到她拿起紙巾就嚎哭。

香港亞洲家務工工會聯會主席Phobsuk Gasing表示，需時了解情况，不便評論，但工會暫未接獲外傭求助。

工會合約少列明特殊需要

籲政府僱主支援

問及工會有否就照顧特殊學習需要兒童提供培訓及支援，工會組織幹事An An稱，外傭合約一般只寫做家務，很少列明有特殊需要，認為政府與僱主均有責任向外傭提供支援，「如果這些（特殊需要的照顧）都要承擔，外傭就不單是一個很簡單做家務的工種，而是一個有很多特別需要、有技能的工種，但現在很多政策都不是很有配套」。她續稱，之前亦有外傭求助，因僱主報警指其虐兒，被警方拘捕。最終雖因無證據獲釋，但需浪費大量時間在司法程序，令她們身心受影響。