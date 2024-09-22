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的士兜路濫收車資扣分制生效 林世雄籲乘客舉報 業界稱壓力

【明報專訊】的士司機違例記分制度今日生效，干犯相關罪行而被定罪的司機將被扣分，濫收車費、兜路、拒發收據等罪行可被3至10分，被扣15分或以上的司機須停牌一段時間。運輸及物流局長林世雄呼籲乘客見疑即報，冀記分制可更有效打擊業內「害群之馬」。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，記分制給的士司機帶來一定壓力，並促當局盡早為業界安裝劃一的攝錄系統，保證公平公正。

兩年扣滿10分須自費上課改進

記分制針對的士司機共11項違例，兜路扣5分，濫收車費、拒載、更改的士咪表等扣10分，兩年罰滿10分須自費修習的士服務改進課程，若未有合理解釋缺課亦屬違法，可罰款5000元及監禁一個月。滿15分者則停牌3個月，再次停牌則每次為期6個月。運輸及物流局曾強調，的士司機要經警方調查取證及法庭定罪才被記分，不會單純因乘客投訴被記分。

林世雄昨發表網誌，呼籲乘客一旦懷疑司機涉嫌任何不當行為，可記下司機姓名、車牌、司機證編號、事發時間和地點等資料，向1823或交通投訴組遞交投訴，或向警方舉報。林亦提及，的士車隊牌照申請結果早前出爐，各獲選申請人正密鑼緊鼓籌備，他非常期待車隊盡快投入服務，為行業帶來全新面貌。

業界籲劃一標準攝錄 保障公平

吳坤成昨向本報表示，有向的士司機溫馨提示記分制今生效，要加強和乘客溝通等；又稱記分制給前線司機帶來不少壓力，認為政府不能只有罰則，應盡快落實劃一標準的攝錄系統，方便取證且保證公平公正，長遠應由車隊提供的手機應用程式處理乘客投訴等問題。

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