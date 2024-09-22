發現睡房起火通知親友 消防救出 短路焚宅揭小姊弟獨留家 拘祖母

同層濃煙密佈 有人聞爆炸聲

昨午11時45分，樂滿樓一個高層單位突然起火冒出大量濃煙，多人報案。據報同層住戶因濃煙密佈，無法離開單位，亦有人聽到爆炸聲響。消防接報派出一隊煙帽隊到場拖喉灌救。根據網上圖片顯示，涉事單位火勢猛烈，全屋陷入火海，黑色濃煙不斷湧出。火勢大約一小時後救熄，單位外牆嚴重熏黑，窗框燒至變形扭曲，大批住戶疏散至樓下暫避。

消息稱，涉事單位於29樓，9歲女童及7歲男童發現睡房衣物起火，兩人即通知親友，其後由消防帶回安全位置，沒有受傷，已交由家人照顧。事件沒有接獲傷亡報告，約100名住戶疏散到安全位置。

警方表示，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。警員經調查拘捕姊弟的52歲黃姓祖母，相信她曾獨留兩人在家。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第四隊跟進。

街坊指濃煙中「睇唔到你睇唔到我」

30樓住戶莊先生稱，聽到火警鐘響便出門查看，當時走廊已濃煙密佈，「我睇唔到你，你睇唔到我」，遂通知數名鄰居逃生，最後行樓梯離開，過程中沒有混亂，亦沒有受傷，但稱非常驚險，「唔走分分鐘無命」。他表示不時聽到大廈測試警鐘，而他每一次都出門查看，不敢掉以輕心，「你唔睇，一定有一次有事，唔係次次無事」。