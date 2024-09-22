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毛守尋回失蹤逾月「大妹」 稱寶蓮寺已接走

【明報專訊】大嶼山寶蓮禪寺兩隻唐狗「大妹」和「細妹」上月中疑遭員工用袋笠頭棄置，前藝員兼律師翁靜晶及「毛守救援」機構負責人Kent共懸賞20萬元尋狗。繼本月11日寺方於深屈（東）引水道口尋獲「細妹」後，毛守救援義工昨午於東涌道尋回「大妹」。Kent稱尋到的狗身上晶片與「細妹」身上晶片由同一人登記，寺方亦確認「大妹」身分並接走。記者昨晚致電寶蓮禪寺詢問是否已尋回「大妹」，職員稱「了解中，未確定」。

Kent表示，早前接獲巴士司機報料稱於東涌道見過狗蹤，義工便在附近擺放狗籠、糧水和攝錄鏡頭。義工昨發現鏡頭歪倒，翻查攝錄片段，發現一隻很似「大妹」的狗於昨凌晨入籠。義工到場將牠帶走，經檢查該犬晶片與「細妹」晶片由同一人登記，代表當時由同一人帶兩狗絕育。不過該登記人非飼養人，對方無法確認該犬就是「大妹」。

晶片與「細妹」屬同一人 染心絲蟲皮膚問題

Kent稱，他將尋回的犬相片傳給寶蓮禪寺，職員說與「大妹」九成相似。Kent同時通知愛護動物協會及警方，獸醫初步發現該犬有心絲蟲及皮膚問題。

Kent又說，初見「大妹」時牠表現肚餓但很乖，有走來走去，情况尚可。其後寶蓮禪寺派員到場，確認該犬是「大妹」並接走。

感謝2000人次義工出動

Kent表示，能尋回「大妹」和「細妹」，一定要感謝各位義工，因整個搜尋行動起碼有2000人次參與，不少義工每晚入大嶼山貼海報、設置狗籠、加添糧水、為攝錄機充電，下雨天亦不間斷尋找，勞心勞力。至於案中兩名涉嫌虐待動物被捕的廚師繼續獲警方准許保釋候查，10月中旬再報到。

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