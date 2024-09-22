氣溫升勢無法阻 兩前天文台長倡訂應對

建議增避暑中心供長者

天文台數據顯示，近3年酷熱及熱夜日數超過50，推算本世紀末的2081至2100年，每年酷熱及熱夜將達152及167日。林超英昨稱，近年全球暖化急劇惡化，加上城市化影響，香港氣溫不斷破紀錄，出現長夏無冬、熱夜，笑言未來或要「落地底生活」。他又稱，有數字顯示當氣溫達28℃，每上升1℃平安鐘求助數目顯著增加，顯示獨居長者及身體較弱者難以適應氣溫變化，建議設更多避暑中心供長者夜間使用。

增市內植被 改善樓宇設計助通風

談及如何解決氣候變化問題，林稱氣溫升勢已無法阻止，政府需多考慮應對方法，例如增加市內植被。他憶述曾用儀器測量混凝土建築及樹木表面溫度，兩者可差20度。他又說，很多基層為求省錢，「就算畀個冷氣機佢都唔開」，呼籲政府多思考如何協助基層在無冷氣下度過酷熱，例如改善樓宇設計增加通風效果，令居民可在「濕熱中無咁焗」。同場的另一天文台前台長岑智明則建議政府制訂氣候風險評估，令各區居民了解自身地區在極端天氣遇到的可能情况，以相應準備。

對於本港打工仔於極端天氣的工作保障，林超英同意做得不夠，認為指引沒法律效力，前線難嚴格執行，長遠而言要提高勞工議價能力，否則即使政府就指引立法，員工也會有顧慮而不舉報。

（城市保育）