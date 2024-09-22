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足壇舊生對校方失望 倡准參賽不計成績

【明報專訊】仁濟醫院董之英紀念中學（董中）遲交申請，無法參加學界沙田與西貢區高級組（U19）足球賽，按現行賽制，該校仍可參與初級組（U15）足球賽，升降組將計算全部兩個組別的成績決定。董中舊生、大埔足球會助教陳思駿說對校方行政失當感失望，認為「學生參賽機會只有一次」，建議學界體育聯會可特別安排，讓董中可在不計成績下繼續參賽，以免因校方失誤而剝奪學生參賽機會。

仍可參加初級組賽事

陳思駿向本報稱，母校足球賽績相當有名，即使校長及教師等有「甩漏」，都應該以球員及學生權利為首要目標，「因疏忽遲交申請而『斬纜』，比因輸波而『斬纜』更不理想」。他認為學體會不能剝奪董中球員與其他校隊交鋒機會，否則浪費球員過去訓練。

初級組成績弱 或臨降班危機

按賽制，董中校隊在沙西區團體總分排前兩名才能晉級精英賽。按學體會網頁資料，董中於2023/24年度在沙西賽區第一組（D1）以團體總分35分排名第二，晉級精英賽。若本學年高級組無法參與第一組賽事，參考去年降組兩隊的團體總分17分為指標，董中的初級組需在第一組賽事最少奪季軍（即19分），才有機會毋須降組。該校初級組於2023/24年度以7分，在8隊中排名第7，高級組同年奪冠、獲28分，兩組團體總分35分，排名第二。

新界地域中學校際初級組足球比賽將於明年1月至3月舉行，11月29日截止報名，換言之，董中仍可報名參加初級組足球比賽。

另外，校方在上周四（19日）記者會稱，排球、籃球、羽毛球均未有按時報名，上述4項球賽9月2日截止報名。

相關字詞﹕學體會 仁濟醫院董之英紀念中學

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