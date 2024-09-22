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教工會斥涉不實指控 卸責前教員

【明報專訊】仁濟醫院董之英紀念中學（董中）遲交參賽申請，校方表示因已離職體育科主任遺失報名密碼、不配合學校交接工作等所致。香港教育工作者工會（教工會）昨發聲明稱，接獲該校體育科前主任求助，發現校方涉不實指控，使該教師名譽嚴重受損。教工會稱已徵詢法律意見，相關指控或構成誹謗，促請校方收回並公開道歉，同時向公衆交代真相，以免該教師的專業態度受質疑。

引通訊紀錄 稱教師有提醒報名

董中校長黃攸杰上周四（19日）召開記者會解釋遲報名原因，是與已離職的體育科前主任交接不當導致，指其遺失報名系統密碼，新上任的體育科主任林老師則稱前任不配合。教工會稱有證據顯示，校長在7月24日簽署重設密碼的申請表，學體會於8月13日已收到並於同日處理，該校亦以電郵回覆確認。教工會質疑校方涉嫌將「漏報名」責任推卸體育科前主任。

就「交接工作不合作」指控，教工會引述通訊紀錄稱，截至本月13日，體育科前主任仍有與該校接任的體育教師聯絡，提醒處理報名事宜；並曾與校方協商，於上月31日回校暑期補課。

指警告信由校方發出 非「局方」

黃攸杰在記者會上透露，該名體育科前主任遭「局方」發出警告信。教工會表示，警告信是由該校發出，認為校方試圖混淆視聽，讓公眾對體育科前主任產生不良印象。本報向教育局查詢有否曾否發信，該局未有回應。

教工會表示，校方的不實指控涉違《教師專業操守指引》，並已可能構成誹謗，促校方收回言論及指控，並公開道歉，校方亦應盡快檢討校政及內部機制，杜絕同類事件發生。

相關字詞﹕香港教育工作者工會 學界足球 仁濟醫院董之英紀念中學

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