拒董之英上訴 學體會駁「無密碼」辯解 校方認曾收報名系統新密碼 教局介入促交報告

董中上周四（19日）舉行「心聲分享會」交代事件，校長黃攸杰稱一名已離職體育科主任遺失學體會網上報名系統的密碼、暑假期間以不同藉口推卻返校工作等，形容其離職前交接不合作；校方聲稱截止報名翌日才得知未能報名。香港教育工作者工會（教工會）接獲該體育科前主任求助，表示校方指控有不實之嫌，並逐點反駁校方指控。工會要求校方收回言論及指控，並公開道歉（見另稿）。

8月中允改密碼 校方回覆確認

學體會理事會前日召開特別會議，黃攸杰及涉事體育科前主任均出席並解釋事件因由。學體會昨表示，經討論和參考過去類似個案，一致議決不接納董中的逾期報名申請。

學體會解釋，7月已透過郵寄及傳真通知所有新界地域中學會員學校有關本年度比賽的報名安排，並上載有關資訊至該會網頁，至9月2日截止報名期間，一直與會員學校聯繫。學體會提到，8月13日收到董中蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，同日處理後獲校方確認，「因此相信董之英能夠登入網上報名系統並處理報名事宜」。

認行政失誤 校方：管理層有責

本報就學體會決定及教工會聲明向董中查詢，校方回覆稱遲報名屬行政失誤，「學校管理層責無旁貸」，現階段未有落實任何安排，校方亦正就教工會的信件與其溝通，暫未能回應信件內容。教育局表示會調查今次事件，並要求學校就此呈交報告，如發現事涉校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進處理。

學體會：需保持制度公平

學體會表示對董中「因未能及時完成報名程序而令學生錯失參加沙西區甲組／高級組球類實事」感到非常惋惜，惟考慮學校上訴理由後，認為未能成為接納逾期報名的理據。該會表示作為主辦機構需顧及所有會員學校而全面考量，同時需保持比賽制度公平，強調會方沒有對董中作禁賽處分，該校仍可報名參加其他組別及尚未截止報名的比賽項目，冀校方積極面對，「為學生締造其他機會」。

無禁賽 籲參加其他組別賽事

董中日前表示，如本屆缺席高級一組賽事，將有23名中六生無緣參加學界精英賽，因精英賽參賽條件之一為沙西賽區總分排首兩名。根據現行賽制，該校初級組本學年仍可在甲組比賽，但在高級組未能作賽下，該校明年或要「降組」，最快2026/27學年才有機會重返精英賽（見另稿）。

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