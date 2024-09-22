調椅爭執 男女滋擾前排客 國泰稱屢勸無效 禁再乘搭

【明報專訊】國泰航空上周二（17日）一班由香港飛往倫敦航班，有乘客因調整椅背問題發生衝突。事主昨在內地社交媒體小紅書上載影片，片段中可見坐在她背後一對操粵語男女持續搖晃及踢向其椅背，又涉以語言針對其內地人身分。國泰回應確認事件，指機艙服務經理已對涉不當行為的兩人勸誡、給予兩次嚴重口頭警告，並根據相關「乘客及行李的一般條款」規定，未來兩人將被拒絕乘搭任何國泰集團的航班。
事主昨日在小紅書發布近3分鐘短片，12小時後累計有逾2萬條留言、11.8萬個表情回應。事主在影片表示，事發時她在飛行平穩後調低椅背，遭後排一對男女指摘妨礙到他們看電視。
事主小紅書發片 半天2萬留言
事主曾向空中服務員求助，獲回覆因滿座未能換位；事主則因當時並非用餐時間，拒絕按空中服務員要求調整椅背。
踢椅背豎中指猛搖椅
旁人不齒 「失禮港人」
從影片可見，後方男女持續踢向事主椅背，後方女子一度向前舉中指，並以粵語向事主說：「大陸必勝，大陸人至叻，大陸女仔賣笑都得。」男子則將一雙手臂疊在事主椅背上用力搖晃。有乘客不齒兩男女行為；有人用普通話說「有點素質好不好？」，亦有人以粵語說「唔好講你係香港人啦，蝦人哋」、「失禮我哋香港人啊」。經擾攘一番後，事主最終獲安排換位。
事主獲換位平息
國泰回應查詢表示，經調查兩名後方乘客因椅背調整問題，與前方乘客爭執，並作出語言和行為騷擾，其間機組人員多次調解勸阻，惟兩名乘客未停止其滋擾行為，機組人員盡力安撫受影響乘客；由於航班經濟艙已客滿，因此安排事主調往特選經濟艙。國泰表示一向重視顧客安全和旅程體驗，不會容忍任何機上滋擾行為，就事件向受影響乘客致歉。