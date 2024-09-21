公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命

涵蓋晚清至新中國 學現代化之路

研習課程設有5個單元，以晚清至中華人民共和國建國後的重要歷史事件為切入點，剖析中國近代政治、經濟、社會和外交的百年奮鬥與蛻變。主講首個單元的邱逸於港大完成哲學博士學位，先後在嶺南大學、中文大學和都會大學任職。

楊何蓓茵致辭稱，中國近代史是塑造新中國的一個重要歷程，中華民族在過去百多年經歷翻天覆地的歷史巨變，由一代又一代的中國人不斷努力，延續中華民族至今。

她勉勵學員透過課程，思考作為香港公務員肩負的角色和責任，傳承和延續民族復興的使命，為國家、為香港貢獻力量。

她提到，今年是中華人民共和國成立75周年，公務員在這重要時刻更要虛心學習，深入認識中國歷史，了解國家現代化之路，並思考在國家發展進程中的身分、角色和使命。

公務員事務局表示有關課程為「建國75周年：邁向新時代」系列的重點培訓項目，該系列的其他主題涵蓋國家外交事務、國家安全及國家創新科技等。