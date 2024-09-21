Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流

姚柏良及楊永杰昨日接受港台節目《千禧年代》訪問，姚建議，長遠應在主場館外增建碼頭或臨時水路，以增加交通選擇，政府亦應多向旅客宣傳其他景點，讓遊客散場後到九龍城、紅磡，甚至到尖沙嘴、中環一帶消費。

旅業冀政府聯絡主辦方合推優惠

楊永杰稱，鄰近的啟德郵輪碼頭距離體育園太遠，建議可在較近的九龍城碼頭新增航線，惟該碼頭目前受東九龍幹線工程影響，預計未能趕及體育園開幕時使用，但長遠可考慮。他又認為單靠目前的屯馬線未必足以疏導觀眾，提議安排收費旅遊巴接駁紅磡站或鑽石山站，讓旅客可循東鐵線等其他路線離開，甚至考慮提供收費交通到關口。

姚柏良認為Coldplay開演唱會的消息有利提振明年市道，業界已推出演唱會套票，結合住宿、餐飲、景點和深度遊等特色行程，但只能靠公開售票，可提供的旅遊產品有限，冀政府在其主導或支持的盛事，考慮協助旅遊業界與主辦方合作，提供更多票務優惠。楊永杰亦建議體育園開業前可邀請「四大天王」演出，測試購票系統及交通安排。