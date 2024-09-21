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港聞

港聞二

淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染

【明報專訊】由淡水魚引發的乙型鏈球菌感染近月在全港爆發，衛生防護中心昨公布新增30宗個案，並多一人死亡，為63歲男性，與早前兩名死者同樣本身有長期病。

這一波爆發由上月起在公院入院者的檢測顯現，分析確定基因序列型為ST283，中心昨再確認30宗早前入院個案屬ST283，共16男14女，介乎36至95歲，主要出現敗血症（19人）及關節膿腫（11人）。連同早前公布的40宗，是次群組涉及累計70名病人，居所遍及全港18區，70名病人全部本月10日前發病，其中54人有長期病患。

70名病人有19人已出院，45人仍留醫，情况穩定，3人情况嚴重，3人去世。調查顯示58宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，相關淡水魚購自16個不同地區共36個街市。中心稱近日醫院監測數據顯示每日ST283確診人數漸趨穩定。

男童染甲流致肺炎 留醫ICU

另外，預防冬季流感高峰的疫苗注射計劃未開展，本港已出現兒童流感嚴重個案。防護中心昨公布正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的9歲男童。

他本周二（17日）起出現喉嚨痛，同日向私家醫生求醫，翌日出現發燒、咳嗽和氣促，被帶到廣華醫院求醫，同日入院，須留醫兒童深切治療部，情况嚴重。經化驗後證實男童感染甲型流感（H1）病毒，臨牀診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。中心呼籲市民踴躍接種季節性流感疫苗，接種計劃下周四展開。

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