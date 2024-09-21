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港聞

港聞二

締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖

【明報專訊】國家工業和信息化部與特區政府在北京簽署《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，香港生產力促進局主席、立法會議員陳祖恒昨日見記者表示，生產力局的作用便是為企業「賦值」並「升值」，協助內地企業提升能力，面向國際。該局又會與中關村旗下的4間企業，簽訂合作意向書，主要聚焦智慧生活、智能駕駛、生命健康和衛星科技的應用。

陳祖恒表示，如何繼續發揮香港在一國兩制下的「超級聯絡人」和「超級增值人」角色，是中央交付給香港的位置，也是生產力局的使命跟責任。他指出，香港基礎科研非常強大，在科技落地及應用科技方面也非常強，能夠很好地扶持內地企業，加上香港是國際化城市，內地企業能在港站得穩，表示就有能力面向國際，而香港則可以向內地公司提供不同的國際化應用場景。

生產力局總裁畢堅文稱，該局的作用主要是解決企業的痛點，及培育培養未來人才。

陳祖恒：港科研強 可扶持內企走出去

生產力局綠色生活與創新部總經理、香港汽車科技研發中心總經理都永海表示，該局與中關村京港澳青年創新創業中心，將成立京港研發加速中心。同時生產力局還會與中關村旗下的4間企業簽訂合作意向書，主要聚焦在智慧生活、智能駕駛，生命健康和衛星科技的應用。

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