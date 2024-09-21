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港聞

港聞二

陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展

【明報專訊】多名港府官員隨團到北京出席「京港洽談會」，財政司長陳茂波表示，科技創新需要金融支持，尤其是從事原創和顛覆性的技術研究和開發，需要「耐心資金」的支持，他提到京港兩地可加強金融合作，以更好支持創科發展。

陳茂波在洽談會的「投資香港」環節致辭稱，香港擁有「全鏈條」的籌融資市場，即銀行、私募基金、風險投資基金、國際化，以及既深且廣的股票市場和債券市場等，相信能為科技企業提供有力的資金支持，而香港與內地在股票債券、交易所買賣基金，以及衍生工具市場的互聯互通，更讓內地企業可以通過香港，同時取得國際和內地的資金。

他又表示，北京正加快建設國際科技創新中心，在人工智能、創新藥品、醫療器械、新能源汽車等方面發展，認為兩地在發展新質生產力方面有很大合作空間，又稱歡迎北京創科企業到北部都會區發展。

創科局長孫東在另一專題推介活動致辭表示，本港在過去兩年多，政府與超過100間重點創科企業洽談好於香港落戶或擴展業務，帶來超過520億港元的投資，說明香港是「一個能創造價值的寶地」。他提到現在是香港發展創科的「黃金時代」，本港會發揮好上游科研根基深厚的優勢，加速中游成果轉化落地，促進下游產業發展，加快實現香港經濟高質量發展。

許正宇倡內企在港設點管理海外風險

財庫局長許正宇則鼓勵內地企業在港成立專屬自保公司，利用一國兩制的優勢為其海外業務做風險管理；未來將繼續深化金融改革，進一步探索兩地金融市場互聯互通的機遇，吸引更多重點企業在港設總部或分支機構。

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