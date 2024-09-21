明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政

【明報專訊】第二十七屆北京．香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會（京港洽談會）昨日在北京開幕，中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任周霽稱，本港今年來的金融形勢穩中有進、對外經貿持續增長，希望香港繼續發揮好「投資興業的龍頭作用、市場經濟的示範作用、體制改革的助推作用、雙向開放的橋樑作用、先行先試的試點作用」。在北京出席京港洽談會的特首李家超昨日會見港澳辦主任夏寶龍，夏希望工商界堅定支持李家超及特區政府施政，「把愛國愛港熱情轉代為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興」。

明報駐京記者 王佩凡

夏接見李家超 籲推展新氣象

港澳辦昨晚發新聞稿公布二人會面情况，同行港府官員包括財政司長陳茂波、特首辦主任葉文娟。夏寶龍對李家超及特區工作予以充分肯定，他表示，特區管治團隊堅決貫徹國家主席習迎平的重要講話和指示精神，「敢於擔當、善作善成，全力拼經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，着力加強國際交往合作，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象」。

周霽：中央支持沒有完成時

京港洽談會上，周霽表示，今年以來香港的金融形勢穩中有進，對外經貿持續增長，旅遊服務轉型升級，龍頭企業紛至沓來，國際合作廣泛深入，招商引資引才成效顯著，事實證明香港一直是、現在仍是全球企業和各類人才投資熱土、創業沃土、築夢樂土；在中央港澳工作領導小組部署下，中央政府有關部門陸續推出挺港惠港實招硬招，「可以說中央對港澳的關心支持只有進行時，沒有完成時」。

他希望香港能把握機遇、銳意進取、主動作為、奮勇爭先，努力在進一步全面深化改革，推進中國式現代化新征程中，培育新優勢、實現新發展及作出新貢獻。

李：港佔內地外資逾五成

李家超致辭表示，香港是全球唯一結合中國與世界優勢的城市，同時是全球金融、航運、貿易與物流中心，且創科實力雄厚，可提供與世界接軌的高水平、高效率服務，並一直在國家改革開放中扮演積極角色。

他又提到，香港是內地最大的實際利用外資來源地，佔內地外資總額超過五成，去年境外公司的駐港企業超過9000間，其中內地駐港企業超過2100間，連續6年數量最多，他形容此反映愈來愈多環球企業和人才對港投下信心一票。

他稱，投資推廣署今年協助390間公司在港成立或拓展業務，較去年同期上升超過四成，帶來410億元投資額。

共簽610項目 涉資1200億美元

北京市委副書記、市長殷勇表示，京港洽談會舉辦以來，累計促成610個簽約項目，金額超過1200億美元。他又說，香港一直是北京第一大外資來源地和對外投資的目的地，截至今年7月底，香港在京設立的外資企業1.4萬間，累計投資超過1390億美元，佔北京實際利用外資的65%以上；北京對港投資亦超過500億美元，佔北京對外直接投資存量的50%，形容京港兩地的經濟社會逐步形成合作發展的良好局面。

上 / 下一篇新聞

「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭
無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉
屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉
地圖改名風波 Google：正刪違規內容
地圖改名風波 Google：正刪違規內容
旺角東站提前裝閘門
旺角東站提前裝閘門
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美
灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭