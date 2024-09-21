周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政

明報駐京記者 王佩凡

夏接見李家超 籲推展新氣象

港澳辦昨晚發新聞稿公布二人會面情况，同行港府官員包括財政司長陳茂波、特首辦主任葉文娟。夏寶龍對李家超及特區工作予以充分肯定，他表示，特區管治團隊堅決貫徹國家主席習迎平的重要講話和指示精神，「敢於擔當、善作善成，全力拼經濟、謀發展，大力搶企業、搶人才，努力解決民生痛點難點，着力加強國際交往合作，以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象」。

周霽：中央支持沒有完成時

京港洽談會上，周霽表示，今年以來香港的金融形勢穩中有進，對外經貿持續增長，旅遊服務轉型升級，龍頭企業紛至沓來，國際合作廣泛深入，招商引資引才成效顯著，事實證明香港一直是、現在仍是全球企業和各類人才投資熱土、創業沃土、築夢樂土；在中央港澳工作領導小組部署下，中央政府有關部門陸續推出挺港惠港實招硬招，「可以說中央對港澳的關心支持只有進行時，沒有完成時」。

他希望香港能把握機遇、銳意進取、主動作為、奮勇爭先，努力在進一步全面深化改革，推進中國式現代化新征程中，培育新優勢、實現新發展及作出新貢獻。

李：港佔內地外資逾五成

李家超致辭表示，香港是全球唯一結合中國與世界優勢的城市，同時是全球金融、航運、貿易與物流中心，且創科實力雄厚，可提供與世界接軌的高水平、高效率服務，並一直在國家改革開放中扮演積極角色。

他又提到，香港是內地最大的實際利用外資來源地，佔內地外資總額超過五成，去年境外公司的駐港企業超過9000間，其中內地駐港企業超過2100間，連續6年數量最多，他形容此反映愈來愈多環球企業和人才對港投下信心一票。

他稱，投資推廣署今年協助390間公司在港成立或拓展業務，較去年同期上升超過四成，帶來410億元投資額。

共簽610項目 涉資1200億美元

北京市委副書記、市長殷勇表示，京港洽談會舉辦以來，累計促成610個簽約項目，金額超過1200億美元。他又說，香港一直是北京第一大外資來源地和對外投資的目的地，截至今年7月底，香港在京設立的外資企業1.4萬間，累計投資超過1390億美元，佔北京實際利用外資的65%以上；北京對港投資亦超過500億美元，佔北京對外直接投資存量的50%，形容京港兩地的經濟社會逐步形成合作發展的良好局面。