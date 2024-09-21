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港聞二

爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃

【明報專訊】藝人官恩娜的外婆勞笑鳳爭產案，官母和勞的「契仔」遭其餘3姊妹入稟，要求裁定勞授權契仔繼承遺產的遺囑無效，案件昨在高院續。勞笑鳳長女供稱，母親與官母同住後曾探她，母親先後控訴官母不給她飯吃，以及外孫女官恩娜曾來電大罵她一頓。長女指母親不想寄人籬下、看人面色，「輩分咁低嘅人，個孫都鬧到佢狗血淋頭」。

原告為勞笑鳳長女麥銀娣、三女麥麗萍及么女麥美華，被告為次女即官恩娜母親麥銀麗和勞笑鳳「契仔」馮明業。長女麥銀娣昨續作供，指母親視錢為最重要的事，經常告誡她和妹妹「世上沒有免費午餐」，自己的財產要自己控制。母親為人節儉，「唔會使錢喺人哋身上」，但願買保值的東西，曾從連卡佛買陶瓷擺設。自父親1996年離世後母親獨居軒尼詩道物業，她享受一個人生活，獨而不孤，不覺無子是人生遺憾。

2011年起勞因身體問題搬到雞嶺與麥銀麗同住，長女指翌年3月，她與兩名原告探訪母親，母親看見她們時感高興，問母親生活是否安好時她欲言又止，生怕在旁的契仔馮明業聽見。隨後母親說起麥銀麗的不是，指對方不讓她吃飯，馮喝斥「你再講吖，你再講我就唔會再幫你，你自己同阿麗解釋」，母親表現驚慌，便轉移話題。

被問有否邀母同住 原告稱各有困難

長女稱探訪期間，母親提及她以「長命契」方式與官恩娜胞兄官仲銘聯名購買粉嶺萬豪居物業，長女指「長命契」對母親和其他姊妹不公平。被告方質疑若勞與麥銀麗同住時受恐嚇，她理應立即告知長女，長女回答稱母親有用身體語言反映她感驚恐。長女續稱，因母親驚慌的表現，她短時間內再探訪，母親眼泛淚光提及官恩娜曾致電大罵她一頓，態度兇狠，惟無透露詳情，長女估計與自己先前探訪有關，又認為官恩娜在分產一事上有得益，因母親曾將物業抵押，其中一名借款人為官恩娜。

被告方指出，長女在第二次探訪時與勞就萬豪居物業業權爭執，其後勞不欲再與麥聯絡；長女否認，稱「根本冇可能有咁嘅事」，又稱母親一直「想有自己門口」，望搬離雞嶺到萬豪居，避免看人面色。至於3名原告有否邀請勞同住，長女稱她們各有困難。

【案件編號：HCAP 37/15】

相關字詞﹕高等法院 爭產風波 外婆 官恩娜

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