就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成

邵家輝：調整人手合適 助健康發展

據政府統計處上月數字，本港7月零售銷售按年跌11.8%；零售業最新6至8月失業率4.3%，與5至7月相同，是2022年10至12月的4.6%以來的高位。就業人數方面，2019年6月有27.1萬，疫下見谷底，去年6月回復至25.2萬，但一年後即今年6月已跌穿「疫情底」，見23.9萬，按年跌5.1%。

邵家輝回應本報稱，零售業就業人數及職位空缺過去5年下跌，反映本港經歷疫情等過後，零售市道疲弱，因不同店舖都縮減人手成本，舉例有公司關閉生意額不足的分店，邵認為是合適調整，亦會令公司發展更健康。

邵認為目前香港面對的問題包括本地市民的消費模式轉變，同時港元匯率屬較強一方，兌人民幣或日圓相對優勢較小，因此零售不及以往理想。他認為內地本年中起再擴大開放多8個城市赴港澳自由行，一些省的居民收入可觀，對促進香港零售一定有幫助。他期待未來可爭取深圳居民訪港恢復「一簽多行」，至於其餘8個大灣區內地城市旅客則可「一周一行」。

業界盼黃金周帶動生意

美國聯儲局近日減息半厘，邵認為對本港是好消息，供樓負擔紓緩，做生意成本亦減，有助整體香港經濟。10天後將迎來內地為期7天的十一國慶黃金周，他說以往長假期有不少內地客訪港，因此業界都會有期望，飲食、零售界準備不同優惠，特區政府亦在國慶安排交通優惠，希望可令氣氛更好，吸引更多遊客。