國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素

匯演由文體旅局統籌、香港中華出入口商會獨家贊助。適逢商會70周年會慶，慶典籌委員會副主席兼秘書長溫幸平表示，將首次在煙花開始前加入5分鐘無人機表演，合共出動600架，拼砌出「75」、「70」字樣及熊貓圖案，料可吸引更多遊客。

餐飲業信可帶動人流 惟北上成風影響生意

煙花製作商、港星多媒體製作有限公司代表毛偉誠稱會出動3艘躉船及6艘小浮船放煙花，煙花範圍為900米寬及250米高。焦點包括第一幕「慶祝中華人民共和國75周年華誕」，將同時發放紅色五角星及紫色五片花，象徵中國帶領香港邁向更輝煌成就；第五幕「繼續微笑」有心心相印、笑臉等煙花，鼓勵港人逆境中保持樂觀；第六幕「喜迎國寶熊貓」用綠色為主題發放「綠色竹葉」煙花， 又有「綠波」及「綠游星」，都是熊貓喜歡的食物。

對於去年除夕煙花匯演後大批內地客滯留，慶典籌委員會主席貝鈞奇稱，總結上次經驗後不會重蹈覆轍，會與警方、海關等部門討論相關事宜，又期望內地客觀賞匯演後過夜。

文體旅局昨再召開跨部門會議，跟進國慶黃金周的預備工作。政府表示各口岸會加強人手，並協調運輸、通關服務。如有需要，警方會因應情况安排交通。由海關、警務處、入境處等成立的跨部門聯合指揮中心會於黃金周監控各陸路邊境管制站情况，並與內地相關部門保持聯繫。

餐飲聯業協會會長黃家和稱，以往煙花匯演及無人機表演均能令當區餐廳受惠，但估計今年國慶生意難及去年，「期望做到2.8億，做到呢個數字算滿意㗎喇，始終好多人離港北上消費」。