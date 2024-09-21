地圖改名風波 Google：正刪違規內容

多校昨晚仍未獲修正

Google香港昨稱，允許用戶貢獻內容有助保持地圖資訊真實及可靠，留意到偶爾有不相關使用者原創內容，有此情况會積極盡快處理；又呼籲若有人留意到資料或內容有誤可反映。

Google地圖所見，昨日傍晚屯門、元朗、粉嶺、大埔、沙田、九龍、港島多區都有校名遭改，在Google回應後仍未修正，如聖公會莫壽增會督中學改為「聖公會莫壽增開心中學」、天主教新民書院被改「天主mk書院」。

據《政策》條款，蓄意偽造及不必要或錯誤的內容等皆違反政策規定，若建議的編輯內容於地圖的位置不正確，或是與地點無關，可能會拒絕發布。至於偵測違反政策內容方面，條款提到，Google的「機器學習演算法」會掃描使用者提供的內容，找出違反政策的內容，再由自動化模型移除或加上標記，由訓練有素的人員及分析師進一步審查。