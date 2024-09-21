明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

地圖改名風波 Google：正刪違規內容

【明報專訊】近日台灣在Threads掀起的「改校名之亂」蔓延本港，多區中學校名在Google地圖被惡搞，Google香港昨稱已採取措施防止進一步濫用，並正移除違反《Google地圖使用者原創內容政策》的編輯內容，呼籲若發現有誤可反映。據記者觀察，地圖中多區中學校名仍未恢復。

多校昨晚仍未獲修正

Google香港昨稱，允許用戶貢獻內容有助保持地圖資訊真實及可靠，留意到偶爾有不相關使用者原創內容，有此情况會積極盡快處理；又呼籲若有人留意到資料或內容有誤可反映。

Google地圖所見，昨日傍晚屯門、元朗、粉嶺、大埔、沙田、九龍、港島多區都有校名遭改，在Google回應後仍未修正，如聖公會莫壽增會督中學改為「聖公會莫壽增開心中學」、天主教新民書院被改「天主mk書院」。

據《政策》條款，蓄意偽造及不必要或錯誤的內容等皆違反政策規定，若建議的編輯內容於地圖的位置不正確，或是與地點無關，可能會拒絕發布。至於偵測違反政策內容方面，條款提到，Google的「機器學習演算法」會掃描使用者提供的內容，找出違反政策的內容，再由自動化模型移除或加上標記，由訓練有素的人員及分析師進一步審查。

相關字詞﹕Google香港 惡搞 Google地圖 改校名之亂 Google Map

上 / 下一篇新聞

「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭
無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政
周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉
屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉
旺角東站提前裝閘門
旺角東站提前裝閘門
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美
灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭