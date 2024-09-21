明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉

【明報專訊】屯門警區打擊活躍區內三合會及有關非法活動，周二（17日）起一連3日進行代號「速船」針對黃賭毒的執法行動，搗破兩個利用公屋單位作製毒工場及毒品儲存倉、一個非法賭場及6間無牌按摩院，共拘捕55男女，檢獲總值95萬元毒品。

檢大麻二酚電子煙太空油

警方相信今次行動已堵截一批毒品流入市面，亦有效打擊三合會收入來源。而涉案無牌按摩院經營數月，亦有透過網上招攬生意，部分更提供性服務，對市民造成滋擾。

屯門警區反三合會行動組周三突擊搜查兩個分別用作製毒工場及毒品儲存倉的公屋單位，檢獲約1.2公斤可卡因、約200支大麻二酚製成品的電子煙、約2.8公升液態大麻二酚製成品（俗稱太空油）、小量冰毒及製毒工具，毒品市值約95萬元。另於周四在區內一唐樓單位破獲非法賭場，檢獲約5萬元現金、籌碼、6張麻將枱及一批賭具。

此外，屯門警區特別職務隊、屯門及青山分區雜項調查隊與新界北總區快速應變部隊於周三聯合掃黃，在屯門新墟一帶搗破6個無牌按摩場所，檢獲一批按摩牀、廣告招牌及避孕套。

行動中拘捕27男28女，介乎19至84歲，部分有黑社會背景，分別涉嫌製造危險藥物、販運危險藥物、經營賭博場所、在賭博場所內賭博、在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博、協助經營賣淫場所、經營無牌按摩院等。各人已獲准保釋候查。

相關字詞﹕賣淫 按摩院 製毒 三合會 非法賭檔 賭場

上 / 下一篇新聞

「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
「不因覆核停」 科技城大綱圖刊憲即招標 首階段12月動工不填塘 測量師會稱合適環團遺憾
無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭
無安全設備 冷氣工踏空墮地昏迷一度心停 水署技工修水表 天降沙磚傷頭
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
猝逝三跑工子：父公司允發恩恤
周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政
周霽：港金融穩中有進 冀領導投資 京港洽談會揭幕 夏寶龍籲工商界支持施政
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
陳茂波：創科需金融支持 北都歡迎京企發展
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
締合作協議推動新工業 生產力局冀助內企外闖
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
淡水魚乙鏈多一死 新增30人感染
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
Coldplay開騷 議員倡體育園設水路疏導人流
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
公僕研習中國近代史開課 楊何蓓茵：應思考對國家使命
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
MV促習下台 漢認新煽動罪囚14月 官：內容縱重複單調足洗腦
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
非白衣人案12月裁 辯：射水衛己掟樽護人
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
平民屋宇爭復訟大坑西拒遷案 閉門聆訊押後裁
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
住戶門被鎖報警未獲助 平民屋宇：對方交回單位
地圖改名風波 Google：正刪違規內容
地圖改名風波 Google：正刪違規內容
旺角東站提前裝閘門
旺角東站提前裝閘門
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
國慶煙花首結合無人機掀序幕 8幕匯演歷時23分鐘 涵大熊貓元素
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
就業人數跌穿「疫情底」 零售業萎縮 職位空缺按年減四成
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
爭產案姨母指官恩娜大罵外婆 官母不給飯吃
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：舞劇《詠春》港版10月登場 深劇團原創再臨香江 加入本地製作部分
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：穗設立首條市區低空航線 先載貨後載人
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
九市速遞：港華伙開沃拓綠能項目
灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美
灣區手記：虛驚一場 ／文：尚東美
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
認校內外偷拍裙底 小學教師囚16月 藏照1500張涵學生等109人 官斥嚴重違反誠信
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
廿年前屢性侵女友稚女 七旬翁認強姦囚9年
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
搭𨋢非禮陌生女子罪成 劍擊前港將招文韜還押
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
警酒店檢2500萬元可卡因 拘房客
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
貨車停車場溜後 撞散管理處辦公室
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】佳士得亞太總部開幕 莫內梵高拍品響頭炮 估價兩三億
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】醫局發國情問卷迎國慶 員工全中有獎
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】「古蹟周遊樂」下月推 免費導賞11歷史建築
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭
【Emily】九巴推遊九龍HK1線 55元全日任搭