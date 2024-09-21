屯門掃黃賭毒拘55人 搗公屋毒倉

檢大麻二酚電子煙太空油

警方相信今次行動已堵截一批毒品流入市面，亦有效打擊三合會收入來源。而涉案無牌按摩院經營數月，亦有透過網上招攬生意，部分更提供性服務，對市民造成滋擾。

屯門警區反三合會行動組周三突擊搜查兩個分別用作製毒工場及毒品儲存倉的公屋單位，檢獲約1.2公斤可卡因、約200支大麻二酚製成品的電子煙、約2.8公升液態大麻二酚製成品（俗稱太空油）、小量冰毒及製毒工具，毒品市值約95萬元。另於周四在區內一唐樓單位破獲非法賭場，檢獲約5萬元現金、籌碼、6張麻將枱及一批賭具。

此外，屯門警區特別職務隊、屯門及青山分區雜項調查隊與新界北總區快速應變部隊於周三聯合掃黃，在屯門新墟一帶搗破6個無牌按摩場所，檢獲一批按摩牀、廣告招牌及避孕套。

行動中拘捕27男28女，介乎19至84歲，部分有黑社會背景，分別涉嫌製造危險藥物、販運危險藥物、經營賭博場所、在賭博場所內賭博、在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博、協助經營賣淫場所、經營無牌按摩院等。各人已獲准保釋候查。